Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 11 a 16 de novembro

João Aranha (Caco Ciocler) e Shirley (Barbara Reis) conversam sobre Inês (Gabriella Saraivah/Carol Macedo) Crédito: Globo

Segunda-feira (11/11)

Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. Emília observa Higino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu flagra Julinho tentando seduzir Lili. Alfredo se surpreende quando Lúcio o ataca para defender Virgulino. Genu reclama de Julinho para Virgulino. Carlos pega as fotos com Marcelo. Marion conversa com Alaor sobre Júlio. Júlio sente-se mal e manda Julinho e Isabel irem ao casamento em seu lugar e de Lola. Carlos examina o pai e decide chamar seu professor para atendê-lo. Soraia se anima ao ver Julinho chegar ao casamento. Carlos afirma a Lola que o caso de Júlio é grave.

Terça-feira (12/11)

O médico avisa a Lola que Júlio precisa ser internado. Isabel critica Soraia por pensar em atrapalhar a cerimônia de casamento de Assad. Júlio se recusa a ser internado e Lola se preocupa. Assad revela a Almeida que pretendia homenagear Júlio em seu casamento. Karine convence Assad a entregar o bônus de Júlio a Julinho. Julinho marca um encontro com Soraia no clube e Isabel desconfia. Alfredo se sente culpado por ter agravado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital.

Quarta-feira (13/11)

Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. Termina a cirurgia de Júlio. Julinho reclama do comportamento de Lili. O carro de Zeca atola na estrada. Lola se emociona ao ver o retrato da família feito por Marcelo. Carlos avisa a Afonso que mandou uma carta para Inês. Lola se preocupa com o estado de Júlio. Zeca decide fazer o parto de Olga.

Quinta-feira (14/11)

Lola chama os enfermeiros para cuidar de Júlio. Lúcio discute com Carlos sobre política e Isabel o repreende. Julinho não gosta de ver Marcelo conversando com Lili. Zeca desmaia depois do parto de Olga. Lola conversa com o médico de Júlio. Alfredo se irrita quando Lúcio insiste em falar de Marion. Julinho e Lili se beijam. Clotilde chega à casa de Lola, e Isabel fala com a tia sobre Almeida. Karine convence Assad a não visitar Júlio, e Soraia se irrita. Lola conversa com Clotilde no hospital. Almeida pede permissão a Assad para visitar Júlio. Isabel e os irmãos se reúnem em volta da cama de Júlio. Clotilde e Almeida se reencontram.

Sexta-feira (15/11)

Clotilde e Almeida tentam disfarçar a inquietação com o reencontro. Alfredo se recusa a falar com Marion. Alfredo pede que Marion se afaste de seu pai. Lola se emociona quando Júlio lembra que todos os filhos estavam preocupados com ele. Emília recebe a notícia da volta de Adelaide e se preocupa com Justina. A filha mais nova de Zeca se prende no banheiro e todos se desesperam. Almeida fala de Júlio para Marion. Alfredo diz a Lúcio que não quer mais saber de Marion. Emília conta para Justina sobre a volta de Adelaide. Marion visita Júlio no hospital e se encontra com Lola.

Sábado (16/11)