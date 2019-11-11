'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 11 a 16 de novembro

Lígia se assusta com atitude de Rui e toma decisão que abala Filipe em 'Malhação - Toda Forma de Amar' Crédito: TV Globo

Segunda-feira (11/11)

Lígia afasta Nina de Rui. Guga enfrenta Max e sai de casa, para desespero de Regina e Meg. Incentivada por Joaquim, Lígia decide interromper as visitas de Rita a Nina. Vânia e Jaqueline ajudam César e Milena a organizar a casa nova. Filipe conta a Rita sobre a decisão de Lígia. Rita repreende Rui e afirma que não deixará ele estragar sua vida novamente. Joaquim se irrita com Lígia diante do juiz. Jaqueline e Milena promovem uma festa de boas-vindas a Caxias, e César fica sem jeito. Lígia e Joaquim se reúnem com Lara para manter Rui longe de Nina. Guga pede abrigo para ele e Meg a Serginho, e Margarida os apoia. Rita implora a Lígia para não ser afastada de Nina.

Terça-feira (12/11)

Lígia diz a Rita que suas visitas a Nina serão mantidas. Marco atrapalha o namoro de Cléber e Anjinha. Lígia decide convocar Rui para um audiência com o juiz, e Joaquim discorda. Milena se anima para começar na nova escola, e é recepcionada por Jaqueline e Neide. Leila pede ajuda a Filipe para impressionar Lara. Diego implica com Milena, que se defende. Guga convida Meg para morar com ele na casa de Serginho, e Beto se irrita. Thiago pressiona Marco sobre o casamento com Carla. Cláudio alerta Rita sobre a presença de Rui na audiência com Lígia. Rita se incomoda ao saber que Filipe saiu com Leila. Meg confronta Max. Rita questiona Filipe sobre as reais intenções de Lígia.

Quarta-feira (13/11)

Filipe tenta acalmar Rita. Guga e Meg deixam a casa de Max, e Regina garante que jamais perdoará o marido. Anjinha incentiva Marco a pedir Carla em casamento. Rita pede que Filipe fique atento com Leila. Lara orienta Leila a investigar o passado de Rui. Celso comenta com Neide sobre Carla. Leila ouve quando Lígia diz a Lara que a relação de Rita e Rui foi conturbada. César tenta se aproximar de Jaqueline. Rui procura Rita. Raíssa é selecionada para um bolsa de estudos no exterior. Marco sente ciúmes de Carla com Celso, e Madureira implica com o major. Rui provoca Joaquim, que acaba agredindo o rapaz. Regina pede apoio a Eliane. Rui comenta com Rita que a agressão de Joaquim pode beneficiá-los no processo de guarda de Nina.

Quinta-feira (14/11)

Rui afirma a Rita que ela precisa escolher entre Filipe e Nina. Carla conta sobre sua discussão com Marco, e Thiago decide pressionar o major. Regina insiste para que Max peça desculpas a Guga e Serginho e traga o filho de volta para casa. Thiago diz a Marco que Carla o ama. Meg, Serginho e Camelo confortam Guga. Carla aceita o pedido de casamento de Marco, mas pede que o major deixe a polícia. César comenta com Milena sua dificuldade de se aproximar de Jaqueline. Milena faz uma surpresa para Jaqueline, César e Vânia. Carla se angustia com a possibilidade de Raíssa deixar o país. Leila revela a Filipe que Rui já esteve perto de cometer um assassinato.

Sexta-feira (15/11)