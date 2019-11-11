Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 11 a 16 de novembro

Segunda-feira (11/11)
Tonho questiona Marcos sobre suas intenções com Paloma. Mario não gosta de saber que Silvana lançou uma campanha na internet para conseguir seu perdão. Ramon conversa com Alice. Mario aceita as desculpas de Silvana, com a condição de a atriz não usar o relacionamento dos dois para se promover. Nana conta a Diogo que Eugênia não aceitou vender a coleção de Paloma em sua loja. Vera vê Alberto com Paloma e deduz que o pai de Nana está se declarando para a costureira.
Terça-feira (12/11)
Alberto fica indignado com o insulto de Vera, que o acusa de estar seduzindo Paloma. Glória conta a Luan que viu Alice presenteando Waguinho. Vera pede desculpas a Alberto e Paloma. Vera elogia Paloma para Eugênia. Ramon e Francisca ficam juntos. Paloma beija Marcos. Peter não gosta de ver Ramon com Francisca. Francisca pede Ramon em namoro.
Quarta-feira (13/11)
Ramon aceita namorar Francisca. Paloma e Ramon conversam sobre seus novos relacionamentos. Toshi e Léo simulam uma vida de casados para os pais da japonesa. Vera promete dar uma parte de seu primeiro salário a Vicente, pela ajuda do neto. Vera surpreende positivamente Nana e Marcos ao sugerir a criação de uma plataforma colaborativa para a Prado Monteiro. Nana elogia Vera para Alberto. Patrick conta a Gabriela que o namoro com Lorena é falso. Paloma recusa o pedido de namoro de Marcos.
Quinta-feira (14/11)
Paloma explica para Marcos o motivo de sua recusa. Elomar deixa Waguinho frequentar a biblioteca, a pedido de Francisca e Alice. Ramon permite que Vicente participe dos treinos de basquete. Marcos avisa a Alberto e a Nana que deixará a mansão. Silvana mostra a Mário a gravação que fez de Diogo beijando Jeniffer, e diz que tem um plano para desmascará-lo. Gabriela beija Patrick. Eugênia decide contar a Nana que Diogo a está traindo.
Sexta-feira (15/11)
Silvana convence Eugênia a flagrar Diogo com Jeniffer. Silvana teme que Mário termine com ela para ficar com Nana. Vicente desabafa com Vera sobre Gabriela e Patrick. Mário gosta da ideia de Evelyn de promover um concurso para investir na literatura de jovens autores. Francisca sugere a Ramon que chame os filhos para jantar com eles. Eugênia flagra Diogo com Jeniffer.
Sábado (16/11)
Eugênia exige que Diogo conte sobre sua traição para Nana e demite Jeniffer. Alberto elogia o trabalho de Vera. Gisele aconselha Diogo a pedir ajuda para Machado. Marcos leva Paloma para conhecer seu novo apartamento. Nana e Sofia conversam sobre a possibilidade de Alberto namorar Vera. Vera pressiona Diogo, ameaçando contar a Nana sobre sua traição.