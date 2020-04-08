'Quem matou Laura Palmer?': 'Twin Peaks' completa 30 anos

Cena da série Twin Peaks, que completa 30 anos em 2020 Crédito: ABC/Divulgação

"Era o início de um rigoroso inverno. Não estava nevando, mas a pequena cidade 'escondida' na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá fazia um frio de gelar a espinha. Um acontecimento macabro, porém, fez com que os provincianos moradores tivessem problemas bem maiores para resolver. Uma de suas garotas mais queridas, a doce Laura, apareceu morta, em um rio, próximo à velha madeireira. Quem poderia ter cometido tamanha crueldade? Quem matou Laura Palmer?"

O tom folhetinesco e macabro do início do texto poderia facilmente ter saído das páginas de um livro de Stephen King. Trata-se, porém, do instigante início de "Twin Peaks", série dirigida e criada por David Lynch (não menos gênio que o autor de "O Iluminado") que acaba de completar 30 anos.

O programa estreou em 8 de abril de 1990, levantando a audiência da rede de TV americana ABC. No Brasil, começou a ser exibido meses depois nas noites da Rede Globo, com o mesmo sucesso e frenesi.

"Twin Peaks" é um marco na televisão mundial, afinal, trata-se da primeira minissérie com viés de superprodução. No início da década de 1990, o gênero carecia de recursos técnicos e aporte financeiro, sendo visto com desdém por Hollywood, mais interessada nos bilhões de dólares que o cinema rendia nas bilheterias.

Coube à mente delirante e quase esquizofrênica de David Lynch (autor de obras-primas como "Cidade dos Sonhos" e "Veludo Azul") dar uma nova roupagem às produções televisivas. Em parceria com Mark Frost, o cineasta criou uma história soturna, alegórica, repleta de camadas e tons surrealistas (que flertam com a comédia do absurdo e o horror cósmico) e muito além do tradicional "quem matou quem".

Por duas temporadas, o mundo parou em frente à telinha para acompanhar as investigações de um crime brutal, comandadas pelo agente do FBI Dale Cooper, interpretado brilhantemente por Kyle MacLachlan (ator-fetiche de Lynch).

Ouvindo vozes misteriosas, passeando por salas oníricas decoradas com cortinas vermelho carmim (uma obsessão do cineasta) e dialogando com gigantes invisíveis e anões deformados - que profetizam palavras misteriosas, de trás para frente, como a inesquecível "reredrum"-, o agente descobre a identidade do assassino de Laura (vivida pela ninfeta Sheryl Lee) na metade da segunda temporada: um maníaco chamado Bob (interpretado pelo figurinista da série, Frank Silva).

Cena da série "Twin Peaks" Crédito: ABC/ Divulgação

Calma, leitor! Não estou dando spoilers. Bob, na verdade, pode não ser o que parece! Ou será que é? Ficou confuso? Só assistindo a "Twin Peaks", e seus labirintos psicanalíticos repletos de surpresas, para saber.

As duas primeiras temporadas não estão disponíveis em streaming no Brasil, apenas podem ser vistas em uma rara versão em DVD. A Netflix lançou a terceira, produzida em 2017, uma espécie de revival com todos os atores quase 30 anos depois e David Lynch relembrando histórias nostálgicas. É praticamente impossível compreender a trama sem acompanhar a história desde o início.

FAMA

A cada capítulo lançado entre 1990 e 1991, "Twin Peaks" intrigava mentes e colecionava fãs ilustres. Comenta-se que a Rainha Elizabeth II deixou de comparecer a um evento oficial com Paul McCartney só para não perder um capítulo da série.

Em outra história que virou lenda urbana, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, pediu ao governante americano na época, George H. W. Bush, para que ele usasse sua influência e descobrisse quem, afinal, matou Laura Palmer.

Quatro atores ganharam destaque em "Twin Peaks": os citados Kyle MacLachlan e Sheryl Lee (sua Laura foi inspirada em conspirações sobre a morte de Marilyn Monroe e seu suposto caso com o presidente John F. Kennedy) e Sherilyn Fenn e Lara Flynn Boyle, como as duas melhores amigas da garota assassinada.

POR ONDE ANDA O ELENCO?

Kyle MacLachlan em cena na série "Twin Peaks" Crédito: ABC/Divulgação

Kyle, após vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator pela série, em 1991, não chegou a fazer grandes papeis no cinema e na TV. Seus destaques foram participações discretas nas televisivas "Desperate Housewives", "Sex And The City" e "How I Met Yout Mother". Ele ainda protagonizou o clássico-cult de Paul Verhoeven, "Showgirls" (1996). Também se destacou como dublador, participando de projetos como "American Dad!" e "Divertida Mente".

Atualmente, Kyle tem projetos engatilhados, como a série "Atlantic Crossing", em que viverá o president Franklin Roosevelt e "Fonzo", cinebiografia de Al Capone, atuando ao lado de Tom Hardy.

Sheryl Lee vivia Laura Palmer na série "Twin Peaks" Crédito: ABC/Divulgação

Sheryl Lee, então estreante, passou por uma tragédia pessoal. Logo após "Twin Peaks", descobriu uma doença rara no sangue que afeta o sistema imunológico e precisou dar uma pausa na carreira, aceitando poucos projetos. Sua carreira é marcada em pequenas produções e participações de poucos capítulos em séries como "House" e "Dirty Sexy Money" e "CSI: Nova Iorque".

Seu maior destaque foi no filme "Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer", lançado em 1992 e criado por David Lynch para explorar o multiverso criado na série de TV. Atualmente, trabalha como dubladora da série de animação "JJ Villard's Fairy Tales" e será a protagonista de um thriller de ação de baixo orçamento, "The Redeemer", ainda em fase de gravações.

Sherilyn Fenn em ação na série "Twin Peaks": sucesso Crédito: ABC/Divulgação

Sherilyn Fenn soube aproveitar a fama repentina. Estrelou várias comédias e filmes de horror nas décadas seguintes. Seu papel mais destacado deu-se no mórbido "Encaixotando Helena" (1993), de Jennifer Lynch, filha do criador de "Twin Peaks". Além disso, fez pequenas participações em séries de sucesso, com "Goliath", "S.W.A.T.", "Shameless", "Ray Donovan" e "CSI: Investigação Criminal". Entre os novos projetos, estão o drama "Silent Life", ao lado dos astros Isabella Rossellini e Franco Nero e o indie "Something About Her", de Carl Colpaert, do sucesso "Uma Carona para a Morte" (1991).

Lara Flynn Boyle também se deu bem após as duas temporadas da trama. Chegou a ser indicada ao Emmy, o Oscar da TV americana, pelo seriado "The Practice/O Desafio" (1997) e chamou a atenção da crítica por papeis em filmes cultuados, como "Equinox" (1992), de Alan Rudolph, e "Felicidade" (1998), de Todd Solondz. Em 2002, viveu uma alienígena assassina em "MIB: Homens de Preto II". Atualmente, grava o suspense "Death in Texas", em que protagonizará ao lado de Bruce Dern.

David Duchovny viveu uma detetive trans em "Twin Peaks" Crédito: ABC/Divulgação

Uma curiosidade: David Duchovny, antes de estrelar "Arquivo X", chamou a atenção ao viver a agente do FBI Denise Bryson. Sim, "Twin Peaks" foi uma das primeiras grandes atrações da TV a abordar temas como transexualismo e identidade de gênero.

David mais tarde viraria uma das maiores apostas de Hollywood. Além de interpretar o agente Fox Mulder na telinha, Duchovny participou de séries como "Life with Bonnie", "Aquarius", "Californication", em que chegou a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator, e "Sex and the City". Em breve, poderá ser visto no remake do sucesso adolescente "As Jovens Bruxas" (1996).

Mas, e David Lynch, você deve estar se perguntando? Sempre misterioso e esotérico, decidiu dedicar-se a outros negócios, como a sua própria marca de café (ele é apaixonado pela bebida), a David Lynch Signature Cup Organic Coffee.

Após "Twin Peaks", trabalhou pouco com cinema e TV, mas, o que se propôs a fazer, sempre abusou de sua peculiar genialidade. Além da terceira temporada de sua série clássica, trabalhou em duas produções para o cinema: o pesadelo hollywoodiano "Cidade dos Sonhos" (2001), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Diretor, e "Império dos Sonhos" (2006), um longa-metragem onírico e indecifrável sobre uma mulher em universos paralelos (Laura Dern) que acompanha uma família de coelhos (outra obsessão do cineasta) fazendo atividades domésticas.

David Lynch dirigindo um capítulo da série "Twin Peaks" Crédito: ABC/Divulgação