Quadrinista do Batman pede o novo Coringa em próximo filme do herói

Carro do Batman na CCXP Crédito: Divulgação

"O Coringa de, Joaquin Phoenix, precisa ter uma batalha com o Batman". Foi com essa frase que o quadrinista americano Frank Quitely levou a plateia à loucura no painel dedicado aos 80 anos do homem-morcego no primeiro dia Comic Con, nesta quinta-feira (5), em São Paulo.

Para o veterano, que dividiu o painel com diferentes gerações de quadrinistas do herói, o Coringa, do diretor Todd Phillips e do ator Joaquin Phoenix, precisa voltar às telas. "Sem nenhum efeito especial, esses caras me deixaram impressionadíssimos. A análise do filme não é mais como ele chegou a ter cabelo verde ou aquele rosto, é sobre como ele pode ter se tornado alguém tão insano. Nos finalmente o entendemos!", afirmou.

O próximo Batman será estrelado pelo ator Robert Pattinson, que tem data de estreia programa para o dia 24 de junho de 2021. Além do ator, o elenco do longa conta com Andy Serkis, Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Colin Farrell.

Durante o painel, Quitely disse também que a insanidade de Coringa não deve ser comparada a atiradores de escolas americanas. "Ele é mais parecido com terroristas e alguns presidentes", afirmou o quadrinista.

"Toda vez que vou a um novo pais, eu peço desculpas por Trump [Donald Trump, presidente americano]. Fica a lição para vocês. Nas próximas eleições, saíam de casa e votem!".

O brasileiro Rafael Grampá, que trabalha com Frank Miller no próximo HQ que marcará um novo retorno do Cavaleiro das Trevas, disse que, apesar de ter muitas versões, Batman sempre agrada.