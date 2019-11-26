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Magro

Robert Pattinson tem dificuldades em ganhar massa para viver Batman

Problema já gera atraso de duas semanas nas gravações do filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:02

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:02

Robert Pattinson no filme "High Life" Crédito: Divulgação
Robert Pattinson, 33, o novo protagonista de Batman, está com dificuldades em atingir o físico forte desejável para o personagem.
Segundo informações veiculadas pelo portal norte-americano Cosmic Book News, o obstáculo de conseguir o corpo ideal já gera um atraso de duas semanas nas filmagens.
"Acho que, provavelmente, é impossível para ele 'crescer' completamente, porque ele tem um corpo leve, mas acho engraçado que pensem: 'Talvez se lhe déssemos mais algumas semanas, ele possa crescer.' Se ele ainda não cresceu, não irá crescer. Apenas aceite que você tem um Batman magro e lide com isso", afirmou o youtuber Grace Randolph ao portal.

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Ainda segundo o Cosmic Book News, no mês passado Pattinson revelou que estava nos estágios iniciais de se tornar o Batman, fazendo musculação e treinando artes marciais para chegar ao corpo que os espectadores estão acostumados a ver com Ben Affleck e Christian Bale (antigos intérpretes do personagem).  
"Eu não fazia [exercícios físicos] quando era mais jovem, mas agora, à medida que fico mais velho, estou lentamente percebendo o envelhecimento. Então, penso, 'Eu tenho que me esforçar, caso contrário, vou fazer prótese na região do quadril'. "
"Batman" tem estreia prevista para o dia 24 de junho de 2021. Além de Pattinson, Paul Dano, 35, deve estar no elenco como Charada e Zoe Kravitz, 30, dará vida à Mulher-Gato.

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