Robert Pattinson tem dificuldades em ganhar massa para viver Batman

Robert Pattinson no filme "High Life" Crédito: Divulgação

Robert Pattinson, 33, o novo protagonista de Batman, está com dificuldades em atingir o físico forte desejável para o personagem.

Segundo informações veiculadas pelo portal norte-americano Cosmic Book News, o obstáculo de conseguir o corpo ideal já gera um atraso de duas semanas nas filmagens.

"Acho que, provavelmente, é impossível para ele 'crescer' completamente, porque ele tem um corpo leve, mas acho engraçado que pensem: 'Talvez se lhe déssemos mais algumas semanas, ele possa crescer.' Se ele ainda não cresceu, não irá crescer. Apenas aceite que você tem um Batman magro e lide com isso", afirmou o youtuber Grace Randolph ao portal.

Ainda segundo o Cosmic Book News, no mês passado Pattinson revelou que estava nos estágios iniciais de se tornar o Batman, fazendo musculação e treinando artes marciais para chegar ao corpo que os espectadores estão acostumados a ver com Ben Affleck e Christian Bale (antigos intérpretes do personagem).

"Eu não fazia [exercícios físicos] quando era mais jovem, mas agora, à medida que fico mais velho, estou lentamente percebendo o envelhecimento. Então, penso, 'Eu tenho que me esforçar, caso contrário, vou fazer prótese na região do quadril'. "