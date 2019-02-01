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CINEMA

Ben Affleck não irá interpretar Batman em novo filme do super-herói

Produção tem estreia prevista para junho de 2021

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:28

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:28

03/08/2018 - O ator Ben Affleck revisita locações do filme "Pearl Harbor" Crédito: Instagram/Ben Affleck
Ben Affleck deu vida ao Batman em Batman v Superman: A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça, mas está passando o bastão do personagem para outro ator. De acordo com o Deadline, o ator não retorna para o novo filme do super-herói, que tem estreia prevista para junho de 2021.
Até o momento, sabe-se que Matt Reeves será roteirista e diretor do filme. O papel do Batman ainda permanece em aberto, mas fontes relataram que os produtores estão procurando um ator jovem para viver Bruce Wayne.

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