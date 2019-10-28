Produtor de 'O Poderoso Chefão', Robert Evans morre aos 89

Robert Evans, produtor e antigo chefe de estúdio da Paramount, morreu no sábado (26), aos 89 anos, de acordo com a Variety. A causa da morte não foi divulgada.
Importante figura da indústria cinematográfica nos anos 1970, ele foi o produtor responsável pelos clássicos "O Poderoso Chefão", de Francis Coppola, além de "O Bebê de Rosemary" e "Chinatown", ambos de Roman Polanski, quando estava à frente dos estúdios.
Os projetos de Evans, que ainda incluíram longas como "Estranho Casal", "Bravura Indômita" e "Love Story: Uma História de Amor", reviveram a Paramount e alcançaram o topo das bilheterias americanas.
Em 1994, o produtor lançou sua autobiografia, "The Kid Stays in the Picture". Em 2002, o livro virou documentário, lançado no Brasil como "O Show Não Pode Parar". Evans foi casado sete vezes.