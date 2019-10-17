Morre, aos 88 anos, o ex-diretor da TV Globo Maurício Sherman Crédito: Márcio de Souza / Memória Globo

Maurício Sherman, ex-diretor da Globo e um dos criadores de Fantástico, morreu na manhã desta quinta (17), aos 88 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Antes da emissora, em 1949, ele passou pela Rádio Guanabara, a convite do ator Paulo Renato, diretor da emissora, onde trabalhou ao lado de Chico Anysio, Fernanda Montenegro, Fernando Torres e Elizeth Cardoso.

Ele também atuou em palcos e na televisão. Em 1951, participou da peça "Massacre", de Emmanoel Roblès, da Companhia de Graça Mello. Após três anos, já na TV Tupi do Rio, ainda atuou no “Sítio do Picapau Amarelo”.

Sherman começou a trabalhar na Globo em 1965, na direção de “Espetáculo Tonelux”, programa musical apresentado por Marília Pêra, Gracindo Jr., Riva Blanche e Paulo Araújo.

Sempre nos bastidores, ainda passou por programas como "Zorra Total" e "Faça Humor, Não Faça Guerra". Shermann participou da equipe de criação do Fantástico, em 1973, e foi um dos diretores do programa por três anos.

Em 1983, começou a dirigir a programação da recém-inaugurada TV Manchete, onde descobriu e lançou as carreiras das apresentadoras Xuxa e Angélica nos programas infantis.

Após cinco anos, em 1988, o diretor voltou à emissora carioca como diretor-executivo da Central Globo de Produção. Nos anos seguintes ele ainda foi diretor de "Domingão do Faustão", supervisor do "Video Show" e esteve à frente de "Os Trapalhões". Shermann se aposentou em 2017.

"Suas várias passagens pela TV Globo foram contribuições inestimáveis graças ao seu talento e à dedicação com que executava cada trabalho", disse a emissora em um comunicado.

Artistas lamentaram a morte do diretor. "Poxa, Maurício, além de um tremendo pioneiro, era uma dulcíssima pessoa", escreveu o músico Lobão em seu Twitter. O humorista Paulinho Serra também se manifestou: “Lá se foi Maurício Sherman. Descanse em paz, não trabalhei com ele mas sempre tive muito respeito”.