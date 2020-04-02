Pikachu capixaba? Designer cria Pokémons inspirados no Espírito Santo

O designer Alex Mendes cria Pokémons inspirados na cultura, arte e curiosidades do Espírito Santo Crédito: Montagem A GAZETA

Você, leitor, que gosta de desenhos do gênero de Pokémon, já imaginou como seria se as sagas animadas se passassem no Estado em que vive? Pois o Espírito Santo tem, sim, uma coleção dessas criaturinhas para chamar de sua. O designer Alex Mendes, de 23 anos, começou a desenvolver pokémons capixabas há cerca de dois anos e tem feito sucesso na web com as criações que ele assina.

Os bichinhos - que não são "copiados" das sagas originais - são inspirados em vários elementos da natureza do Estado e até em lendas, como é o caso do Garspy. Ele (o Pokémon) foi inspirado em uma lenda da Pedra do Diabo, de Rodrigo Campanelli. As criações que faço são sempre assim, inspiradas em alguma lenda, curiosidade e cultura do Espírito Santo, conta o jovem, que é autodidata na arte de desenhar.

Magenny é outro exemplo disso, afinal, quem é que não se assusta quando vê uma "bruxa" voando pelo Espírito Santo? Popularmente conhecida assim, Alex se inspirou naquela espécie de borboleta grande e, geralmente, de tons escuros, para criar este outro pokémon. O mesmo acontece com Parrop, que foi inspirado em um tipo de maritaca que é comumente encontrada em solo capixaba e por aí vai, com toda a coleção.

INÍCIO

Tudo começou quando ele, que é fã desse tipo de desenho, lançou uma enquete em uma comunidade de anime nacional perguntando se os colegas queriam ver desenhos que ele fez de pokémons originais ou das versões capixabas que ele mesmo fazia. Todo mundo pediu para ver os que eu fazia e aí comecei a investir mais. Esse ano, com posts no Instagram, que o projeto tem ganhado mais visibilidade, avalia.

Alex explica que o processo de criação é assim: primeiro ele pensa em uma espécie. Um gato, por exemplo, diz. Em seguida, ele pesquisa tudo sobre a categoria do felino e, depois, cria as características do pokémon que vai criar a partir daquela ideia. Assim como o nome do projeto, Pokémon Aura, todos os elementos do desenho são batizados de acordo com a própria origem e ao que fazem referência.

"O desenho é uma das últimas etapas. Eu vou desenhando, aos poucos, mas às vezes demora, porque não quero que fique estranho (risos). Depois de tudo eu uso um programa para fazer o design certinho" Alex Mendes - Designer

Aura porque a palavra tem muito a ver com religião e o Espírito Santo é um lugar que explora bastante isso. E em cada post que eu faço, na web, explico o processo de formação do nome de cada um dos pokémons, completa.

PROJETO CONTINUA

De tantos que já confeccionou, Alex não sabe precisar o número exato de pokémons já criados pela sua imaginação. São muitos, lembra, apontando que não deve parar por aqui.

Segundo ele, por ano, é lançada uma saga de Pokémon pela franquia oficial. Apesar de não ter a mesma periodicidade, ele quer seguir a lógica da empresa: criar uma saga própria a cada coleção.

Pokémon Aura é a minha saga, como se fosse um anime meu, meu mesmo. Eles lançam uma (saga) por ano e esse é o meu primeiro projeto. Mas, como no momento tenho trabalhado diretamente com isso, pretendo continuar e ainda publicar vários, além dos que já estão prontos, confidencia.