Palácio Anchieta recebe exposição “Overseas” de Miro Soares

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 11:29
- Atualizado há 6 anos
O Palácio Anchieta recebe a partir da próxima quinta-feira (10) a nova exposição individual do artista Miro Soares, “Overseas”. O trabalho apresenta mais de 45 obras entre filmes, vídeos e fotografias capturados em suportes analógicos e digitais ao longo da última década.
Na maioria de suas obras, o deslocamento, a viagem e a caminhada assumem um papel essencial no processo criativo e em parte destes registros produzidos por vários locais do mundo. A exposição foi contemplada pelo Edital 015/2017 - Exposições de Artes Visuais, da Secult. A abertura será às 19 horas e a entrada é gratuita.
Dentre as obras, destaca-se a vídeo instalação Sea Studies, que ocupa a sala principal do espaço expositivo, e exibe imagens gravadas em vários pontos da costa da Lituânia, Letônia e Estônia, em 2010, 2011 e 2016, criando um retrato do Mar Báltico e de sua região ao longo das estações. Também na obra Itinerários Imprecisos #1, uma série de vídeos onde o artista solicita a sete pessoas diferentes para desenhar em um mapa um itinerário para seguir nos seus primeiros dias na cidade de Bergen (Noruega), levando-o às impressões iniciais sobre a cidade.
Mineiro radicado em Vitória, Miro Soares é professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Artista visual, filmmaker, pesquisador e viajante, Miram Soares trabalha na intersecção dos campos da fotografia, do cinema, do vídeo e de novas mídias, explorando os conceitos de mobilidade e da arte contextual.
Miro é doutor em Artes e Ciências da Arte pela Universidade Pantheon-Sorbonne (França). É mestre em Artes pela École Supérieure d’Art de Grenoble (França) e mestre em Artes e Mídias Digitais pela Universidade Pantheon-Sorbonne.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o