Palácio Anchieta recebe exposição “Overseas” de Miro Soares

Mostra individual apresenta filmes, vídeos e fotografias registradas pelo mundo a partir da próxima quinta-feira (10)

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 11:29

 - Atualizado há 6 anos

Exposição “Overseas” de Miro Soares Crédito: Miro Soares

O Palácio Anchieta recebe a partir da próxima quinta-feira (10) a nova exposição individual do artista Miro Soares, “Overseas”. O trabalho apresenta mais de 45 obras entre filmes, vídeos e fotografias capturados em suportes analógicos e digitais ao longo da última década.

Na maioria de suas obras, o deslocamento, a viagem e a caminhada assumem um papel essencial no processo criativo e em parte destes registros produzidos por vários locais do mundo. A exposição foi contemplada pelo Edital 015/2017 - Exposições de Artes Visuais, da Secult. A abertura será às 19 horas e a entrada é gratuita.

Dentre as obras, destaca-se a vídeo instalação Sea Studies, que ocupa a sala principal do espaço expositivo, e exibe imagens gravadas em vários pontos da costa da Lituânia, Letônia e Estônia, em 2010, 2011 e 2016, criando um retrato do Mar Báltico e de sua região ao longo das estações. Também na obra Itinerários Imprecisos #1, uma série de vídeos onde o artista solicita a sete pessoas diferentes para desenhar em um mapa um itinerário para seguir nos seus primeiros dias na cidade de Bergen (Noruega), levando-o às impressões iniciais sobre a cidade.

O ARTISTA

Mineiro radicado em Vitória, Miro Soares é professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Artista visual, filmmaker, pesquisador e viajante, Miram Soares trabalha na intersecção dos campos da fotografia, do cinema, do vídeo e de novas mídias, explorando os conceitos de mobilidade e da arte contextual.

Miro é doutor em Artes e Ciências da Arte pela Universidade Pantheon-Sorbonne (França). É mestre em Artes pela École Supérieure d’Art de Grenoble (França) e mestre em Artes e Mídias Digitais pela Universidade Pantheon-Sorbonne.

EXPOSIÇÃO "OVERSEAS", DE MIRO SOARES

  • Onde: Espaço Cultural Palácio Anchieta, Praça João Clínico, s/nº – Cidade Alta – Vitória.
  • Abertura: dia 10 de outubro (quinta-feira), às 19h
  • Visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h / Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até o dia 8 de março de 2020
  • Entrada franca
  • Agendamento de visitação: (27) 3636-1032

