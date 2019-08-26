Capixaba Liliana Sanches abre exposição onde a casa é a protagonista

Ilustração da exposição "Lugar de Início e Destino", de Liliana Sanches Crédito: Liliana Sanches

Um livro-desenho de recordações inventadas. Assim a capixaba Liliana Sanches define a sua primeira peça gráfica de arte visual. Ela fez mais de 100 desenhos e estudos ao longo de um ano para chegar ao resultado final de 64 páginas que o público poderá conhecer na exposição que leva o nome do livro, "Lugar de Início e Destino", na Léo Bahia Arte Contemporânea. São 20 desenhos em nanquim e aquarela no livro, expostos até 29 de setembro na galeria.

A temática recorrente do trabalho de Liliana é o ambiente doméstico e seus detalhes íntimos – ela gosta de desenhar mobiliário, cantos e paredes. Cada casa tem a sua especificidade e os seus vestígios a partir do qual os moradores criam um vínculo afetivo. Assim, quem visitar a mostra ou adquirir o livro pode esperar sentir de novo emoções passadas através de um resgate de memórias.

Quero trazer recordações felizes e estranhas. Fiz desenhos de livros, de estantes, de televisões antigas que podem lembrar uma casa de vó Liliana Sanches, artista plástica

RETRÔ

A artista de 35 anos se identifica com a estética retrô e vê nisso uma forma de diálogo com gerações mais novas que vivem um momento de nostalgia e resgate de tempos passados: “Uma casa de vó dos anos 1980, como as que eu conheci, tinham móveis dos anos 1950, então os desenhos fazem um jogo de épocas”.

O lugar de início e destino que intitula o trabalho de Liliana é justamente a casa, porque as pessoas nascem e morrem morando em algum lugar. O preto e branco do nanquim traz uma dramaticidade e os desenhos não têm moldura, sangram das páginas para criar uma continuidade e brincar com o imaginário das pessoas.

Assim como a memória humana, nem sempre exata, as ilustrações têm um toque de surrealismo porque a artista quis criar desenhos que também são poesia. Não houve preocupação em retratar ambientes já existentes ou em ser fiel às suas memórias. Como as crianças, que misturam um pouco de fantasia às suas recordações, o livro de Liliana evoca o universo onírico e conta uma história.

Ilustração da exposição "Lugar de Início e Destino", de Liliana Sanches Crédito: Liliana Sanches

Dividida em três capítulos (“Sussurros e palavras”, “Relógio sem ponteiros” e “Sempre amei o mar mas nunca aprendi a nadar”), a história de uma casa flui ao longo da peça gráfica da artista. Inicialmente, o plano era fazer apenas uma exposição, mas, ao longo do processo criativo, a artista viu a possibilidade de contar uma narrativa e foi amadurecendo a ideia de fazer também o livro.

Liliana formou-se em Artes Plásticas na Ufes em 2014. “Lugar de Início e Destino” é a primeira mostra individual da artista. Ela participou, também em 2019, da exposição coletiva “Desenho: a linha difusa”, na Casa Porto das Artes Plásticas. O projeto do primeiro livro foi contemplado no Edital Setorial de Artes visuais da Secult – Funcultura de 2017.

Foi um desafio digitalizar as ilustrações e pensar nas características gráficas da impressão, mas Liliana se sente realizada com as escolhas feitas para criar uma experiência de leitura prazerosa. Tentou ser simples, para não roubar a cena das artes em nanquim.

Ilustração da exposição "Lugar de Início e Destino", de Liliana Sanches Crédito: Liliana Sanches

Para a artista, é emocionante ver o resultado de um ano de trabalho. O espaço nas folhas do livro acaba, mas os desenhos parecem ter uma continuação e provocam a imaginação de quem o lê. “É como se uma próxima página pudesse ser a continuação do espaço de uma casa por onde o leitor está andando”, reflete a autora/artista.

SERVIÇO

Lugar de início e destino

Quando: Até 29 de setembro. Visitação de terça a sexta, das 14h às 20h, e sábado, de 10h às 14h.

Onde: Léo Bahia Arte Contemporânea. Rua Nestor Gomes, 160, Centro, Vitória.