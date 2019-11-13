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LGBT

Pabllo Vittar será jurada em competição de drag queens na Alemanha

Reality 'Queen of Drags' estreia nesta quinta, 14; a cantora fará uma participação especial em um dos episódios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 19:49

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 19:49

A cantora Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost
A cantora Pabllo Vittar irá participar como jurada em um dos episódios do programa alemão Queen of Drags. O reality estreia no país nesta quinta-feira, 14.
O programa é baseado no Ru Paul's Drag Race, disponível na Netflix, em que um grupo de drag queens passa por uma série de desafios para conquistar diversos prêmios. O reality já possui 11 temporadas e é um sucesso mundial.

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Os jurados fixos do Queen of Drags são a modelo alemã Heidi Klum, a cantora austríaca Conchita Wurst e Bill Kaulitz, vocalista da banda Tokio Hotel.
Recentemente Pabllo tornou-se a primeira drag queen a ser premiada pelo MTV Europe Music Awards. A premiação ocorreu em 3 de novembro na Espanha.

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