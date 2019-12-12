Novo quadrinho do Batman tem tuíte de Bolsonaro sobre porte de arma

Paródia de Jair Bolsonaro em página da HQ 'Dark Knight Returns: The Golden Child' Crédito: Reprodução/Twitter

Um novo quadrinho do universo do super-herói Batman, lançado nesta quarta-feira (11) no mercado americano, traz um aceno à política brasileira.

O primeiro volume de "Dark Knight Returns: The Golden Child" mostra a cidade fictícia de Gotham tomada por manifestações. Após uma série de ilustrações dos protestos, a HQ mostra sua repercussão na mídia.

Aparecem então uma manchete de jornal, uma notícia publicada no que parece ser uma rede social como o Facebook e, por fim, um tuíte de um personagem que faz alusão a Bolsonaro.

Na plataforma de mentirinha, batizada de Peegeon (em vez de Twitter), um usuário chamado JM Bozo escreve: "Se dependesse de mim, todo cidadão de bem teria uma arma de fogo em casa". Ao lado do texto, há uma caricatura que remete ao rosto do presidente do Brasil.

"Dark Knight Returns: The Golden Child" foi escrita por Frank Miller e tem desenhos do quadrinista gaúcho Rafael Grampá. A história é protagonizada pela Batwoman, que comanda um levante contra o vilão Coringa, que está em violenta campanha pela reeleição do "Governador".

O personagem é, na verdade, uma alusão a Donald Trump, que atualmente também tenta se reeleger nos Estados Unidos.