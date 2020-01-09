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Nova temporada de 'Ozark', da Netflix, ganha teaser e fotos

Episódios inéditos da premiada série serão exibidos a partir de 27 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 22:38

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 22:38

A Netflix divulgou fotos e teaser da terceira temporada de Ozark, série de drama vencedora do Emmy que tem no elenco os atores Jason Bateman e Laura Linney. Segundo a plataforma, a nova leva de episódios chega ao serviço de streaming em 27 de março. As temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma.
Cena da terceira temporada de 'Ozark' Crédito: Divulgação/Netflix
A trama conta a história de Marty (Bateman), um consultor financeiro que mora no subúrbio de Chicago. Ele precisa lavar US$ 500 milhões para aplacar a ira de um poderoso traficante de drogas. Por conta disso, ele arrasta a esposa, interpretada por Linney, e os filhos para os montes Ozark, um local remoto e próximo da natureza no interior do Missouri.

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"Seis meses depois, o cassino está em funcionamento, mas Marty e Wendy estão lutando pelo controle do destino da família. Marty prega mantendo o status quo. Ajudada por uma aliança com Helen e o líder do cartel de drogas Omar Navarro, Wendy planeja expansão. Mas quando o irmão de Wendy, Ben, chega à cidade, a vida de todos é jogada no caos", informa a sinopse da terceira temporada de Ozark divulgada pela Netflix.
Na premiação do Emmy que ocorreu ano passado, a série criada por Bill Dubuque e Mark Williams recebeu o prêmio de melhor direção, enquanto Julia Garner foi escolhida como Melhor Atriz Coadjuvante em série dramática por interpretar a aprendiz de Marty, Ruth Langmore.
Elogiada pela crítica especializada, Ozark foi inicialmente comparada à série Breaking Bad, por ter um personagem principal que retrata um homem de meia-idade que se envolve com o crime.

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