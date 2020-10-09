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Nova animação de 'Star Trek' contará com retorno de Kate Mulgrew

Atriz foi a primeira mulher a protagonizar uma série da franquia de ficção científica há 26 anos

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:05
Kate Mulgrew irá interpretar novamente a Capitã Janeway, primeira protagonista mulher de uma série da franquia 'Star Trek'
Kate Mulgrew irá interpretar novamente a Capitã Janeway, primeira protagonista mulher de uma série da franquia 'Star Trek' Crédito: Facebook / CBS Paramount / Reprodução
Quase 26 anos depois de estrear como a primeira mulher protagonista de uma série da franquia Star Trek, foi anunciado nesta quinta-feira, 8, que Kate Mulgrew voltará a interpretar a capitã Kathryn Janeway. A atriz irá dublar a personagem na animação Star Trek: Prodigy, que estreia em 2021.
"Eu fui a primeira mulher capitã, e agora serei a primeira capitã para crianças", comentou a atriz em sua participação na New York Comic Con, na qual o anúncio foi feito. "Eu investi cada faísca do meu ser na capitã Janeway, e não posso esperar para colocar mais nuances nela, de um jeito que eu nunca fiz", afirmou Mulgrew, que interpretou a personagem por sete anos.
Produtor executivo da série, Alex Kurtzman destacou a importância de Mulgrew da primeira mulher capitã de uma nave estelar na franquia, entre 1995 e 2001: "A Capitã Janeway foi colocada em um padrão diferente dos seus predecessores. Foi necessário que ela tivesse um nível inumano de perfeição para que fosse aceita como ?boa o suficiente? por quem duvidava da personagem".
"Nós não conseguimos pensar em nenhum capitão melhor para inspirar as próximas gerações de sonhadores", disse ele. A animação Star Trek: Prodigy irá estrear no canal Nickelodeon e é voltada para o público infantojuvenil. Ela mostrará um grupo de adolescentes fora da lei que encontram uma nave estelar abandonada e buscam por "aventuras, salvação e sentido".
Além de interpretar a Capitã Janeway em Star Trek: Voyager, série disponível na Netflix, e Star Trek: Nêmesis, Mulgrew ficou conhecida recentemente por sua participação em Orange is The New Black como a Red. A atriz não é a primeira capitã de Star Trek a voltar para a franquia. Em 2019, Patrick Stewart retornou como o capitão Jean-Luc Picard, já aposentado, em Star Trek: Picard.

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