'Star Trek: Discovery' terá personagens trans e não-binários na 3ª temporada

Ian Alexander e Blu del Barrio estarão em Star Trek: Discovery Crédito: Reprodução

A terceira temporada de "Star Trek: Discovery", que será lançada no dia 15 de outubro, terá dois novos personagens: um deles não-binário, e outro um homem trans. Ao site Deadline, Michelle Paradise, produtora da série, afirmou que a franquia "sempre teve a missão de dar visibilidade a comunidades pouco representadas".

"Porque acreditamos em mostrar um futuro em que as pessoas não sofrem divisões com base em suas raças, identidades de gênero ou orientações sexuais. Queremos mostrar que isso é possível, alcançável", disse.

O ator Blu Del Barrio vai interpretar Adiara, personagem não-binário que fará parte do núcleo de Paul Stamets (Anthony Rapp) e do dr. Hugh Culber (Wilson Cruz).

Já o ator trans Ian Alexander, conhecido do público por fazer Buck Vu em "The OA", vai dar vida ao homem trans Gray, que sonha em ser hospedeiro de uma raça alienígena.