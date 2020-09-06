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Televisão

'Star Trek: Discovery' terá personagens trans e não-binários na 3ª temporada

Saga continua se mostrando pioneira na inclusão de identidades LGBTQ+ na ficção científica

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 16:41
Ian Alexander e Blu del Barrio estarão em Star Trek: Discovery
Ian Alexander e Blu del Barrio estarão em Star Trek: Discovery Crédito: Reprodução
A terceira temporada de "Star Trek: Discovery", que será lançada no dia 15 de outubro, terá dois novos personagens: um deles não-binário, e outro um homem trans. Ao site Deadline, Michelle Paradise, produtora da série, afirmou que a franquia "sempre teve a missão de dar visibilidade a comunidades pouco representadas".
"Porque acreditamos em mostrar um futuro em que as pessoas não sofrem divisões com base em suas raças, identidades de gênero ou orientações sexuais. Queremos mostrar que isso é possível, alcançável", disse.
O ator Blu Del Barrio vai interpretar Adiara, personagem não-binário que fará parte do núcleo de Paul Stamets (Anthony Rapp) e do dr. Hugh Culber (Wilson Cruz).

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Já o ator trans Ian Alexander, conhecido do público por fazer Buck Vu em "The OA", vai dar vida ao homem trans Gray, que sonha em ser hospedeiro de uma raça alienígena.
Para incluir os novos personagens os roteiristas de "Star Trek: Discovery" contaram com o auxílio da GLAAD, organização ativista pelos direitos LGBTQ+ "Estamos muito orgulhosos de trabalhar com Blu, Ian e com a GLAAD para criar estes personagens extraordinários de forma compreensiva e empoderadora", afirmou Michelle Paradise. A série está disponível na Netflix.

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