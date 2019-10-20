Saúde

Noiva de Lucas Lucco é internada após sofrer aborto

Cantor cancelou dois shows que iria fazer neste fim de semana para ficar com Lorena Carvalho

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 20:14 - Atualizado há 6 anos

O cantor Lucas Lucco e a noiva Lorena Carvalho Crédito: Instagram/@lorenacarvalhod

O cantor Lucas Lucco teve de cancelar dois shows que faria neste fim de semana para ficar ao lado da noiva, que foi internada por duas semanas após sofrer um aborto espontâneo.

Lorena Carvalho estava grávida de dois meses quando perdeu o bebê. Ela e o artista comunicaram a interrupção da gestação no último dia 3.

"O cantor Lucas Lucco não irá se apresentar nos shows do Festival A6, em Umuarama, PR (19) e no Band Farra Fest, em Mogi Mirim, SP (20). O motivo é a saúde de sua noiva, Lorena Carvalho. Após sofrer um aborto espontâneo, com dois meses de gestação, Lorena não se sentiu bem e precisou ser internada. Seu quadro é estável. Lucas está ao lado da noiva, oferecendo toda atenção e suporte necessários", diz o comunicado publicado no perfil de Lucco no Instagram neste sábado, 19.

Há duas semanas, o cantor publicou fotos dele ao lado de Lorena mostrando o resultado positivo do teste de gravidez. A notícia, no entanto, era sobre a perda do bebê após dez semanas de gestação.

"A confiança nos planos do nosso Pai celestial conforta e traz paz pro meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dEle", disse ele na publicação.

No mesmo dia, Lorena publicou uma ilustração de uma mulher segurando um bebê com asas. "Mãe de anjo", escreveu na legenda. Nos comentários, ela recebeu palavras de apoio de algumas personalidades, entre elas Renata Kuerten, Gabriela Pugliesi e Thassia Naves.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta