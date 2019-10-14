Lucas Lucco e Mateus Verdelho são destaques da Ellus para primeiro dia de SPFW

Lucas Lucco em Backstage antes do desfile Crédito: Reprodução/ Instagram @ellus

Em sua 48ª edição, a São Paulo Fashion Week começou neste domingo (13). Ao todo, serão 26 marcas desfilando durante os cinco dias de evento. O dia inicial conta com as estrelas Lucas Lucco, 28, e Mateus Verdelho, 35, nas passarelas. Cantor e modelo foram destaques da Ellus, no Farol Santander.

Matheus Verdelho na passarela da Ellus Crédito: Reprodução/ Instagram @ellus

O desfile da marca começou às 20h e foi o único evento oficial do primeiro dia. Dentre os estilistas que marcarão presença nesta 48ª edição estão Bobstore, Patbo, Cavalera e Fernanda Yamamoto.