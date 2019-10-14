Lucas Lucco e Mateus Verdelho são destaques da Ellus para primeiro dia de SPFW

Em sua 48ª edição, a São Paulo Fashion Week começou neste domingo (13). Ao todo, serão 26 marcas desfilando durante os cinco dias de evento. O dia inicial conta com as estrelas Lucas Lucco, 28, e Mateus Verdelho, 35, nas passarelas. Cantor e modelo foram destaques da Ellus, no Farol Santander.
O desfile da marca começou às 20h e foi o único evento oficial do primeiro dia. Dentre os estilistas que marcarão presença nesta 48ª edição estão Bobstore, Patbo, Cavalera e Fernanda Yamamoto.
As passarelas do SPFW estão espalhadas por São Paulo, sendo as duas instaladas no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera, as principais do circuito. Esta edição da semana de moda prometa ser mais enxuta -em outras épocas, mais marcas e locais costumavam estar na agenda do evento.