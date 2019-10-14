Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Revista AG
  • Moda
  • Lucas Lucco e Mateus Verdelho são destaques da Ellus para primeiro dia de SPFW
Folha de São Paulo

Lucas Lucco e Mateus Verdelho são destaques da Ellus para primeiro dia de SPFW

Estrelas desfilaram neste domingo (13), no Farol Santander

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 10:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2019 às 10:01
Lucas Lucco em Backstage antes do desfile Crédito: Reprodução/ Instagram @ellus
Em sua 48ª edição, a São Paulo Fashion Week começou neste domingo (13). Ao todo, serão 26 marcas desfilando durante os cinco dias de evento. O dia inicial conta com as estrelas Lucas Lucco, 28, e Mateus Verdelho, 35, nas passarelas. Cantor e modelo foram destaques da Ellus, no Farol Santander.
Matheus Verdelho na passarela da Ellus Crédito: Reprodução/ Instagram @ellus
O desfile da marca começou às 20h e foi o único evento oficial do primeiro dia. Dentre os estilistas que marcarão presença nesta 48ª edição estão Bobstore, Patbo, Cavalera e Fernanda Yamamoto. 
As passarelas do SPFW estão espalhadas por São Paulo, sendo as duas instaladas no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera, as principais do circuito. Esta edição da semana de moda prometa ser mais enxuta -em outras épocas, mais marcas e locais costumavam estar na agenda do evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados