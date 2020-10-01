Nobel de Literatura será divulgado dia 8; veja lista dos principais concorrentes

A pandemia do novo coronavírus e as questões sociais deverão influenciar as escolhas do Prêmio Nobel, cujos ganhadores deste ano serão divulgados na próxima semana. Para o de Literatura, que será conhecido no dia 8, a escritora caribenha Jamaica Kincaid, das ilhas Antígua e Barbuda, é apontada como uma das favoritas. Ela é conhecida por explorar o racismo, o colonialismo e as questões de gênero.
"Kincaid e suas posições sobre várias questões políticas e morais são absolutamente dignas de atenção hoje", disse Bjorn Wiman, editor de Cultura do maior jornal diário da Suécia, o Dagens Nyheter. No Brasil, o livro Lucy foi publicado pela Objetiva em 1994 e se encontra esgotado.
No entanto, a Academia Sueca também pode "tirar a poeira de alguns candidatos antigos", como o húngaro Peter Nadas, o albanês Ismail Kadaré ou o romeno Mircea Cartarescu.
Por sua vez, Madelaine Levy, crítica literária do jornal Svenska Dagbladet, disse que espera que a laureada seja a escritora americana Joan Didion.
A poetisa canadense Anne Carson também emergiu como uma vencedora potencial, junto com os "suspeitos de sempre" Ngugi wa Thiong do Quênia, o romancista francês Michel Houellebecq, as americanas Joyce Carol Oates e Marilynne Robinson, o israelense David Grossman e a canadense Margaret Atwood. Também desponta nas bolsas de apostas a escritora britânica Hilary Mantel, cujo nome geralmente não é lembrado para o Nobel.
Este ano, a tradicional cerimônia de premiação em Estocolmo, em dezembro, foi cancelada devido à pandemia e substituída por um programa de televisão no qual os vencedores receberão seus prêmios em seus países de origem.
Veja a lista dos favoritos nas bolsas de apostas:
- Jamaica Kincaid, de Antígua e Barbuda
- Ismail Kadaré, da Albânia
- David Grossman, de Israel
- Margaret Atwood, do Canadá
- Joyce Carol Oates, dos Estados Unidos
- Marilynne Robinson, dos Estados Unidos
- Peter Nadas, da Hungria
- Hilary Mantel, da Inglaterra
- Ngugi wa Thiong, do Quênia
- Mircea Cartarescu, da Romênia
- Michel Houellebecq, da França
Lista com vencedores do Nobel em anos anteriores
- 2019: Peter Handke - Áustria
- 2018: Olga Tokarczuk - Polônia
- 2017: Kazuo Ishiguro - Grã Bretanha
- 2016: Bob Dylan - EUA
- 2015: Svetlana Aleksiévitch - Rússia
- 2014: Patrick Modiano - França
- 2013: Alice Munro - Canadá
- 2012: Mo Yan - China
- 2011: Tomas Tranströmer - Suécia
- 2010: Mario Vargas Llosa - Peru
- 2009: Herta Müller - Romênia
- 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio - França
- 2007: Doris Lessing - Grã Bretanha
- 2006: Orhan Pamuk - Turquia
- 2005: Harold Pinter - Inglaterra
- 2004: Elfried Jelinek - Áustria
- 2003: J. M. Coetzee - África do Sul
- 2002: Imre Kertész - Hungria
- 2001: V. S. Naipaul - Grã Bretanha
- 2000: Gao Xingjian - China