Literatura

Nobel de Literatura será divulgado dia 8; veja lista dos principais concorrentes

Caribenha Jamaica Kincaid é considerada favorita. Margaret Atwood também desponta na lista
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:51

A escritora Margaret Atwood que participa da 2º Flip (Festa Literária Internacional de Parati), em Parati (RJ)
A escritora Margaret Atwood na 2º Flip (Festa Literária Internacional de Parati), em 2004. Autora é um dos nomes na bolsa de apostas ao prêmio Crédito: Ana Carolina Fernades/Folhapress
A pandemia do novo coronavírus e as questões sociais deverão influenciar as escolhas do Prêmio Nobel, cujos ganhadores deste ano serão divulgados na próxima semana. Para o de Literatura, que será conhecido no dia 8, a escritora caribenha Jamaica Kincaid, das ilhas Antígua e Barbuda, é apontada como uma das favoritas. Ela é conhecida por explorar o racismo, o colonialismo e as questões de gênero.
"Kincaid e suas posições sobre várias questões políticas e morais são absolutamente dignas de atenção hoje", disse Bjorn Wiman, editor de Cultura do maior jornal diário da Suécia, o Dagens Nyheter. No Brasil, o livro Lucy foi publicado pela Objetiva em 1994 e se encontra esgotado.

No entanto, a Academia Sueca também pode "tirar a poeira de alguns candidatos antigos", como o húngaro Peter Nadas, o albanês Ismail Kadaré ou o romeno Mircea Cartarescu.
Por sua vez, Madelaine Levy, crítica literária do jornal Svenska Dagbladet, disse que espera que a laureada seja a escritora americana Joan Didion.
A poetisa canadense Anne Carson também emergiu como uma vencedora potencial, junto com os "suspeitos de sempre" Ngugi wa Thiong do Quênia, o romancista francês Michel Houellebecq, as americanas Joyce Carol Oates e Marilynne Robinson, o israelense David Grossman e a canadense Margaret Atwood. Também desponta nas bolsas de apostas a escritora britânica Hilary Mantel, cujo nome geralmente não é lembrado para o Nobel.
Este ano, a tradicional cerimônia de premiação em Estocolmo, em dezembro, foi cancelada devido à pandemia e substituída por um programa de televisão no qual os vencedores receberão seus prêmios em seus países de origem.

Veja a lista dos favoritos nas bolsas de apostas:

  • Jamaica Kincaid, de Antígua e Barbuda
  • Ismail Kadaré, da Albânia
  • David Grossman, de Israel
  • Margaret Atwood, do Canadá
  • Joyce Carol Oates, dos Estados Unidos
  • Marilynne Robinson, dos Estados Unidos
  • Peter Nadas, da Hungria
  • Hilary Mantel, da Inglaterra
  • Ngugi wa Thiong, do Quênia
  • Mircea Cartarescu, da Romênia
  • Michel Houellebecq, da França

Lista com vencedores do Nobel em anos anteriores

  • 2019: Peter Handke - Áustria
  • 2018: Olga Tokarczuk - Polônia
  • 2017: Kazuo Ishiguro - Grã Bretanha
  • 2016: Bob Dylan - EUA
  • 2015: Svetlana Aleksiévitch - Rússia
  • 2014: Patrick Modiano - França
  • 2013: Alice Munro - Canadá
  • 2012: Mo Yan - China
  • 2011: Tomas Tranströmer - Suécia
  • 2010: Mario Vargas Llosa - Peru
  • 2009: Herta Müller - Romênia
  • 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio - França
  • 2007: Doris Lessing - Grã Bretanha
  • 2006: Orhan Pamuk - Turquia
  • 2005: Harold Pinter - Inglaterra
  • 2004: Elfried Jelinek - Áustria
  • 2003: J. M. Coetzee - África do Sul
  • 2002: Imre Kertész - Hungria
  • 2001: V. S. Naipaul - Grã Bretanha
  • 2000: Gao Xingjian - China

