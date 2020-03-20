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Covid-19

Sérgio Trindade, brasileiro Nobel da Paz, morre vítima do coronavírus

O engenheiro desenvolveu insuficiência respiratória; ele integrava o IPCC, painel do clima da ONU

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:48
Engenheiro químico, Sérgio Campos Trindade, 79,  Crédito: Arquivo Pessoal
O engenheiro químico Sérgio Campos Trindade, 79, morreu na última quarta-feira (18) em decorrência de insuficiência respiratória associada à Covid-19 em Nova York. A morte foi confirmada pela Agência Fapesp.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Trindade recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 ao lado de outros integrantes do Painel Intergovernamental da Mudanças Climáticas (IPCC), o painel do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).
O brasileiro era um dos maiores especialistas em energia alternativa e seus impactos no meio ambiente e atuava como consultor em negócios sustentáveis. Ele também era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente, agência associada à ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

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