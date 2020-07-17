Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mais pobre amortece crise da classe alta, diz Nobel de Economia
Coronavírus

Mais pobre amortece crise da classe alta, diz Nobel de Economia

Esther Duflo afirmou, em evento no Brasil nesta quinta (16), que é necessário que os governos tenham respostas e políticas públicas que atendam as necessidades dos mais vulneráveis.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 22:08

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 22:08

A vencedora do Nobel de Economia de 2019, Esther Duflo, afirmou nesta quinta-feira (16) que a população mais pobre acaba sendo um "amortecedor" dos impactos econômicos da crise do coronavírus para as classes mais altas.
Esther Duflo foi a segunda mulher e a pessoa mais jovem a receber o Nobel de Economia
Esther Duflo foi a segunda mulher e a pessoa mais jovem a receber o Nobel de Economia Crédito: Twitter/The Nobel Prize
Segundo Duflo, as diferentes condições de trabalho - que não permitem home office, por exemplo - e a maior dificuldade em acessar o tratamento de qualidade necessário em caso de contaminação pelo Covid-19 são os principais motivos.
"Os mais riscos conseguem continuar trabalhando de casa, então o choque econômico é limitado para eles. Mas os mais pobres precisaram continuar trabalhando presencialmente e, eventualmente, acabam doentes por não conseguirem manter o distanciamento social ou mesmo perdem os empregos porque não exercem uma função que permite o trabalho remoto. Os impactos da pandemia são definitivamente desiguais", afirmou a economista em transmissão ao vivo na Expert XP, evento promovido pela corretora.
Ela disse, ainda, que a América Latina começava a obter sucesso na diminuição da desigualdade social depois de anos de trabalho, mas que o processo foi interrompido pela pandemia.
"Algumas pessoas até disseram que a pandemia é como um amante, que o vírus não sabe se você é rico ou pobre, mas, infelizmente, não é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, os latinos e africanos têm três vezes mais chances de serem infectados pelo coronavírus e quatro vezes mais chances de morrerem pela doença do que os brancos não latinos ou africanos."
Para Duflo, é necessário que os governos tenham respostas e políticas públicas que atendam as necessidades dos mais vulneráveis.
"Sobre a resposta econômica à pandemia, é preciso que nos viremos para os mais pobres para garantir que eles sejam capazes de atravessar a desaceleração da atividade econômica e para assegurar que eles consigam se manter, caso haja um novo lockdown [medidas drásticas de isolamento social] no futuro", disse.
A economista também afirmou que talvez seja necessário que os países repensem a globalização para a nova realidade do pós-pandemia.
"A interdependência [de uma economia global] é algo que pode ajudar nesse avanço e eu não vejo uma lógica que sinalize algum retrocesso. Estamos aprendendo a diversificar a cadeia global de suprimentos e isso também pode colocar outros países nas negociações internacionais", disse.
Duflo foi a vencedora mais jovem e a segunda mulher a ganhar o prêmio Nobel de Economia. A economista recebeu o reconhecimento em 2019, junto aos seus colegas Michael Kremer e Abhijit Banerjee, por trabalhos com abordagem experimental para alívio da pobreza em escala mundial.

Veja Também

Fim do auxílio emergencial vai pressionar taxa de desemprego, diz estudo

Boa Vista: 77% dos que solicitaram auxílio emergencial receberam o benefício

Câmara aprova projeto que proíbe penhora e bloqueio do auxílio emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados