Netmovies e Vix Cine e TV: streamings gratuitos ganham o mercado nacional

"Novo Normal", série documental sobre os efeitos da Covid-19 está em cartaz no streaming gratuito Vix Cine e TV Crédito: Vix Cine e TV/Reprodução

Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Apple TV +, Starz Play, Disney + (que, comenta-se, estreia em 17 de novembro com uma mensalidade de R$ 27,90)... Verdade seja dita: já está faltando "dindin" para assinar tantos streamings. Camarada, o "Divirta-se" listou dois novos serviços online de qualidade e, o que é melhor, totalmente gratuitos: Netmovies e Vix Cine e TV.

Como diz o famoso comercial, "não é magia, é tecnologia..." e uma estratégia de ação chamada AVOD, sigla para vídeo sob demanda com suporte de anúncio. Resumindo: como o YouTube, por exemplo, a Netmovies e a Vix Cine e TV pretendem ganhar dinheiro apenas com inserções comerciais.

Por serem gratuitos, os dois serviços não são focados em estreias. Olhando o catálogo de ambos, porém, dá para encontrar títulos bem interessantes e com projeções sem travamentos, fruto de plataformas de exibição sólidas. Basta ter uma boa internet, com, no mínimo, 15mb de velocidade, que a diversão é praticamente garantida.

NETMOVIES

O serviço de streaming Netmovies passa a ser gratuito em 30 de outubro: renda virá de anúncios Crédito: Reprodução

Em atividade desde 2006, sendo uma das pioneiras no país em locação de filmes virtuais, a Netmovies passou a ser gratuita em 30 de outubro. Anteriormente, possuía o mesmo catálogo que o Looke (outro serviço de streaming nacional) e cobrava uma mensalidade de R$ 18,90. Agora, o canal contará com cerca de 2,5 mil títulos sem cobrar pelo serviço.

Os usuários podem baixar os aplicativos para iOS, Android e TVs LG, Samsung e Sony. Os aplicativos estão compatíveis com uso de ChromeCast, para espelhamento pelo aparelho celular.

A Netmovies também disponibiliza o catálogo pela internet e por seu canal no YouTube , com lançamentos de filmes diários. Já são mais de 15 milhões de usuário únicos mensais e 900 mil inscritos.

Entre os (inúmeros) títulos que merecem ser conferidos no aplicativo, estão "Vidas Cruzadas - A Vida Íntima de Pippa Lee" (2009), badalado drama romântico estrelado por Robin Wright ("House of Cards"); a deliciosa comédia romântica "Noivos Por Acaso" (2013), que levou mais de 50 prêmios internacionais; o filme de ação "Caçada Implacável" (2010), com Eric Roberts e Steve Austin; e o celebrado "cult-trash" (venerado pelos fãs do gênero) "Frankenstein vs. A Múmia" (2015), que traz o embate "mortal" entre os dois monstros (confira no trailer).

VIX CINE E TV

Em atividade no Brasil desde agosto, a Vix Cine e TV conta com mais de 1,5 mil horas de conteúdo em português, incluindo filmes e séries, além de shows e conteúdos musicais. Para os amantes das novelas latinas (como o repórter), alguns títulos estão disponíveis.

A Vix Cine TV tem como atração seu conteúdo próprio e uma série de apresentações musicais gravadas ao vivo Crédito: Reprodução

Além do site oficial, o serviço pode ter seu aplicativo baixado no iOS e Android. A plataforma também está disponível na Apple TV, Amazon Fire TV e Roku e pode ser espelhada pelo Chromecast.

O que chama a atenção no streaming é o seu catálogo de shows ao vivo, com apresentações de nomes como Chitãozinho & Xororó, Rod Stewart, Rolling Stones, Adele, Britney Spears, Coldplay, Ed Sheeran, Elton John e Tony Bennett.