Netflix confirma quatro novos nomes para a quarta temporada de Elite

Danna Paola e María Pedraza em cena de "Elite" Crédito: Divulgação/Netflix

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (20) alguns atores que entrarão na quarta temporada da série "Elite". São eles: o ator e modelo Manu Rio, 21, as atrizes novatas Carla Díaz e Martina Cariddi, e o cantor Pol Granch, 22.

Novos nomes já eram esperados para a trama, já que personagens importantes, como Lucrecia (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani) deixaram a produção com a formatura de seus personagens no final da terceira temporada.

Permanecem na série os personagens Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper) Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernadeau), Rebeca (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros). Os cinco primeiro foram reprovados, enquanto a última se tornou faxineira da escola.