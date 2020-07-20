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Série

Netflix confirma quatro novos nomes para a quarta temporada de Elite

Novos nomes já eram esperados com formatura de personagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:11

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:11

Danna Paola e María Pedraza em cena de
Danna Paola e María Pedraza em cena de "Elite" Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix divulgou nesta segunda-feira (20) alguns atores que entrarão na quarta temporada da série "Elite". São eles: o ator e modelo Manu Rio, 21, as atrizes novatas Carla Díaz e Martina Cariddi, e o cantor Pol Granch, 22.
Novos nomes já eram esperados para a trama, já que personagens importantes, como Lucrecia (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani) deixaram a produção com a formatura de seus personagens no final da terceira temporada.

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Permanecem na série os personagens Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper) Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernadeau), Rebeca (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros). Os cinco primeiro foram reprovados, enquanto a última se tornou faxineira da escola.
A produção espanhola mostra a história de um grupo de estudantes de baixa renda que recebem uma bolsa para estudar em uma escola exclusiva e de elite, Las Encinas. Enquanto eles tentam se encaixar, ocorre um turbilhão de confrontos que levam a um assassinato misterioso.
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? Welcome to the Élite family @manurios, @carladiazact, @_martinacariddi_ & @polgranch.

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