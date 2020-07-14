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'Lucifer' retorna para a quinta temporada da série; Netflix divulga trailer

Tom Ellis, que vive o protagonista da série, volta do inferno no trailer dos novos episódios, que têm estreia marcada para 21 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:50

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:50

A Netflix divulgou o trailer da quinta temporada da série "Lucifer". Nos novos episódios, o protagonista, interpretado por Tom Ellis, retorna após passar um longo tempo no inferno. E volta em dose dupla, já que Lucifer traz consigo o irmão gêmeo, Miguel.
A Netflix recuperou a série Lucifer, que havia sido cancelada pela Fox, dando continuidade com duas novas temporadas, a quarta e a quinta (que estreia no dia 21 de agosto) e já confirmou que haverá a sexta e última temporada. As temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma.
Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos "The Sandman", de Neil Gaiman, "Lucifer" conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles.

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