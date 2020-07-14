'Lucifer' retorna para a quinta temporada da série; Netflix divulga trailer

A Netflix divulgou o trailer da quinta temporada da série "Lucifer". Nos novos episódios, o protagonista, interpretado por Tom Ellis, retorna após passar um longo tempo no inferno. E volta em dose dupla, já que Lucifer traz consigo o irmão gêmeo, Miguel.

A Netflix recuperou a série Lucifer, que havia sido cancelada pela Fox, dando continuidade com duas novas temporadas, a quarta e a quinta (que estreia no dia 21 de agosto) e já confirmou que haverá a sexta e última temporada. As temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma.