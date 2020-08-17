Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre, aos 35, Ash Christian, ator de 'Law & Order' e 'The Good Wife'

Ator e cineasta, Ash Christian morreu enquanto dormia no México, onde passava férias
Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:33

Morre o ator e cineasta Christian Ash
Morre o ator e cineasta Christian Ash Crédito: Reprodução/Facebook
Ash Christian, ator, diretor de cinema e fundador da Cranium Entertainment, morreu aos 35 anos. Segundo informações da mídia local, Ash Christian morreu enquanto dormia, na sexta-feira, 14, em Puerto Vallarta, no México, onde ele passava férias. As causas da morte não foram divulgadas.
Ash Christian foi revelado aos 19 anos, em 2006, com Fat Girls, que ele escreveu, dirigiu e estrelou. Exibido no Festival de Cinema de Tribeca, o filme rendeu ao autor o prêmio de Talento Emergente no LA Outfest de 2006.

Ele voltou a ser premiado em 2014, como produtor, com o Emmy, pelo curta I Promise.
Ash Christian, que nasceu em 1985, também fez participações em séries como Law & Order, The Good Wife e The Good Fight.
Ainda em cinema, atuou em filmes como Furacão Bianca e Uma Noite Infernal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados