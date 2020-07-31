Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Alan Parker, diretor de 'Mississipi em Chamas', morre aos 76 anos

Cineasta e roteirista britânico também esteve pro trás de 'O Expresso da Meia-Noite' e 'Fama'

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 15:39
Alan Parker
Alan Parker faleceu na manhã dessa sexta-feira (31) Crédito: BFI
O cineasta britânico Alan Parker morreu na manhã desta sexta-feira (31), aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo British Film Institute, que afirmou que Parker lutava há anos com uma doença não especificada.
Diretor de obras marcantes como "Mississippi em Chamas", de 1988, e "O Expresso da Meia-Noite", de 1978, Parker também trabalhou como roteirista e foi indicado duas vezes ao Oscar pela direção desses dois longas.
O britânico também ficou conhecido por seu trabalho à frente de filmes musicais, como "Evita", que Madonna estrelou em 1996, "Fama", de 1980, e o icônico "Pink Floyd - The Wall", de 1982.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados