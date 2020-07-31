Alan Parker, diretor de 'Mississipi em Chamas', morre aos 76 anos

O cineasta britânico Alan Parker morreu na manhã desta sexta-feira (31), aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo British Film Institute, que afirmou que Parker lutava há anos com uma doença não especificada.
Diretor de obras marcantes como "Mississippi em Chamas", de 1988, e "O Expresso da Meia-Noite", de 1978, Parker também trabalhou como roteirista e foi indicado duas vezes ao Oscar pela direção desses dois longas.
O britânico também ficou conhecido por seu trabalho à frente de filmes musicais, como "Evita", que Madonna estrelou em 1996, "Fama", de 1980, e o icônico "Pink Floyd - The Wall", de 1982.