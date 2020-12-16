Mônica Toy faz homenagem aos 250 anos de Beethoven em episódio especial

Em homenagem aos 250 anos de Beethoven, a Mauricio de Sousa Produções lançou episódio especial da Mônica Toy. Estrelado pela própria Mônica, o curta Parabéns Beetoyven pode ser visto no canal oficial do seriado. Sem usar falas, o que faz a animação ser mais atrativa ainda para o público pequeno, e não só ele, a personagem, ao piano, mostra que entende de música clássica.