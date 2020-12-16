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Mônica Toy faz homenagem aos 250 anos de Beethoven em episódio especial

'Parabéns Beetoyven' está disponível no canal oficial da turminha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:25

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:25

Mônica Toy, no episódio 'Parabéns, BeeToyven
Mônica Toy, no episódio 'Parabéns, BeeToyven" Crédito: Mauricio de Sousa Produções
Em homenagem aos 250 anos de Beethoven, a Mauricio de Sousa Produções lançou episódio especial da Mônica Toy. Estrelado pela própria Mônica, o curta Parabéns Beetoyven pode ser visto no canal oficial do seriado. Sem usar falas, o que faz a animação ser mais atrativa ainda para o público pequeno, e não só ele, a personagem, ao piano, mostra que entende de música clássica.
Nascido em 1770, as canções do músico alemão foram eternizadas e possuem características originais. Suas obras somam cerca de 240 composições, entre elas sinfonias, concertos, quartetos e até uma ópera. Entre as mais famosas estão a Sinfonia nº5 e A Nona Sinfonia, também conhecida como Hino à Alegria, pois incorpora um poema feito por Friedrich Schiller com o mesmo título.

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