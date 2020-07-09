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Animação

Novas aventuras da 'Mônica Toy' chegam ao YouTube

Trabalho da Mauricio de Sousa Produções já acumula mais de 4,5 bilhões de visualizações na plataforma

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:53
A animação Mônica Toy, que faz sucesso no YouTube
A animação Mônica Toy, que faz sucesso no YouTube Crédito: Divulgação/Maurício de Sousa Produções
Personagens que conquistaram gerações e continuam fazendo a diversão da crianças, Mônica e sua turminha estão sempre com novidades para os pequenos. Uma delas é a chegada dos novos episódios da animação Mônica Toy.
Disponíveis no canal oficial da turminha no YouTube, essa é a oitava temporada e terá, sempre às quartas-feiras, às 15h, uma nova aventura com os infalíveis planos de Cebolinha, entre outras histórias.
Mas não há quem não se encante com os simpáticos desenhos, seja você criança ou adulto, que trazem a Turma da Mônica de forma diferente, mas não menos engraçada. Produto da Mauricio de Sousa Produções conta com mais de 200 episódios, que não precisa de falas, pois os sons produzidos dão conta plenamente do recado.
Dedicada a crianças pequenas, a animação tem mais de 4,5 bilhões de views. Neste primeiro episódio, a aventura se passa em um parque de diversões.

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Na página do YouTube, os personagens criados por Mauricio de Sousa, que se inspirou nos filhos, familiares ou conhecidos, têm, além das novas histórias, outras mais antigas também, que podem ser vistas em formato de maratona. Além da Mônica Toy, a página reúne histórias da turminha original. Nelas, há a interpretação na linguagem de sinais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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