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Turma da Mônica faz crossover com 'Star Wars' em 'Mônica Toy'

Veja em primeira mão o cartaz da colaboração entre a turma do Limoeiro e a Disney; vídeo será exibido na pré-estreia do novo filme da franquia, 'A Ascensão Skywalker'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 17:23

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 17:23

Frame do crossover entre Turma da Mônica e 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' Crédito: Divulgação/Turma da Mônica Produções
Para celebrar o lançamento de Star Wars: A Ascensão Skywalker - estreia dos cinemas nesta quinta-feira, dia 19 - a Mauricio de Sousa Produções elaborou um vídeo de 30 segundos, inserido na série Mônica Toy, a ser exibido nas pré-estreias do filme no Brasil, e depois disponibilizado no Youtube.
Estrelando Mônica como Rey e Cebolinha como Kylo Ren, a conclusão da nova trilogia é o tema do episódio especial da animação em 2D. Essa é a terceiro colaboração entre Mônica Toy e o cinema (Capitã Marvel e Vingadores já apareceram por lá).

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Poster da colaboração entre a Turma da Mônica e a Disney para 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' Crédito: Divulgação/Turma da Mônica Produções
Produzido por Kathleen Kennedy, J. J. Abrams e Michelle Rejwane, dirigido por J. J. Abrams, Star Wars: A Ascensão de Skywalker tem roteiro de J. J. Abrams e Chris Terrio.
Esta não é a primeira vez que a turma da Mônica homenageia ou conta com a participação de personagens da saga de George Lucas. Abaixo você confere um episódio com a presença de Darth Vader.

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