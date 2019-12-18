Turma da Mônica faz crossover com 'Star Wars' em 'Mônica Toy'

Para celebrar o lançamento de Star Wars: A Ascensão Skywalker - estreia dos cinemas nesta quinta-feira, dia 19 - a Mauricio de Sousa Produções elaborou um vídeo de 30 segundos, inserido na série Mônica Toy, a ser exibido nas pré-estreias do filme no Brasil, e depois disponibilizado no Youtube.
Estrelando Mônica como Rey e Cebolinha como Kylo Ren, a conclusão da nova trilogia é o tema do episódio especial da animação em 2D. Essa é a terceiro colaboração entre Mônica Toy e o cinema (Capitã Marvel e Vingadores já apareceram por lá).
Produzido por Kathleen Kennedy, J. J. Abrams e Michelle Rejwane, dirigido por J. J. Abrams, Star Wars: A Ascensão de Skywalker tem roteiro de J. J. Abrams e Chris Terrio.
Esta não é a primeira vez que a turma da Mônica homenageia ou conta com a participação de personagens da saga de George Lucas. Abaixo você confere um episódio com a presença de Darth Vader.