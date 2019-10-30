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Animação

'Turma da Mônica Jovem' mostra dilemas da adolescência em nova temporada

A nova animação estreia dia 7 de novembro no Cartoon Network

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:58
'Turma da Mônica Jovem' estreia em 7 de novembro no Cartoon Network Crédito: Divulgação
A "Turma da Mônica Jovem" vai ganhar uma nova série para o Cartoon Network, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções. A animação estreia dia 7 de novembro e promete mostrar os personagens de uma maneira diferente.
As novas histórias dos personagens já conhecidos - Mônica, Cebola, Cascão, Magali, Marina, Denise, Jeremias, Titi e Xaveco - vai mostrar os mais variados dilemas da adolescência como o uso das redes sociais, festas, amizade,  bullying, comportamento, entre outros temas. 
Os 13 episódios da primeira temporada serão exibidos semanalmente às 19h45 no canal infantil. 

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Recentemente o desenho idealizado pelo cartunista Mauricio de Sousa, 83, em 1959, ganhou um novo filme no cinema. "Turma da Mônica: Laços", dirigido por Daniel Resende, chegou aos cinemas no Brasil em junho deste ano. O live-action conquistou crianças, jovens e até mesmos os adultos.
Além da animação no Cartoon, a "Turma da Mônica" irá ganhar mais uma nova produção em 2020, a série "Vamos Brincar", no canal Gloob, da Globo. O programa terá uma proposta totalmente diferente, será voltado para crianças mais novas e mostrará os personagens da turma em seus primeiros anos de vida.

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