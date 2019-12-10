Michael Bublé confirma 3 shows no Brasil em 2020

O cantor Michael Bublé anunciou nesta segunda-feira (9) três shows no Brasil em 2020. O canadense vai se apresentar em Curitiba (23/10, no estádio do Athletico Paranaense), em São Paulo (25/10, no Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (28/10, na Jeunesse Arena).
Os ingressos ficam disponíveis a partir de 17 de dezembro para o Rio (a partir das 10h) e São Paulo (a partir da 0h01) no site da Livepass. Já na capital paranaense a venda começa em 18 de dezembro, às 10h. Os valores ainda não foram divulgados.
O artista ainda confirmou novas datas da turnê An Evening With Michael Bublé em Santiago (12/10) e em Buenos Aires (17/10), após confirmar 27 apresentações nos Estados Unidos.