Casaca diz ter levado calote em show realizado em Regência

Reclamação: A Banda Casaca alega não ter recebido o cachê de R$ 16 mil por sua participação em festa em Regência Crédito: Divulgação

Caboclo Bernardo, em Regência, Linhares -, a Banda Casaca acusa a organização do evento de calote. De acordo com o empresário do grupo, Hudson Cribari Lyra, o Casaca não recebeu o cachê de R$ 16 mil prometido por sua apresentação no evento, em junho de 2019. Uma das atrações do 28º Encontro Nacional das Bandas de Congo - que serviu para celebrar a festa centenária de, em-, aacusa a organização do evento de calote. De acordo com o empresário do grupo,, o Casaca não recebeu o cachê de R$ 16 mil prometido por sua apresentação no evento, em junho de 2019.

A solicitação do show foi feita pela Associação dos Moradores de Regência (Amor) por meio do seu então representante, Fábio Gama. De acordo com Fábio, os recursos para a festa seriam fornecidos pela Fundação Renova, informa o empresário. A Renova foi criada pela Samarco para desenvolver o turismo e a cultura das regiões afetadas pela tragédia da lama de Mariana (MG).

De acordo com Hudson, três reclamações foram protocoladas na auditoria da Renova, nos dias 20/09/2019, 25/09/2019 e 03/12/2019. Todas elas cobram o pagamento da dívida.

A organização da festa alega que ainda não foi feito o aporte financeiro. Em contrapartida, a Renova diz que já pagou uma parcela do patrocínio. Está um jogo de empurra que não chega a lugar nenhum. O Casaca é só um dos prejudicados com essa incerteza financeira, relata Lyra. O empresário também informa que foi dado à banda um prazo de 90 dias (desde a realização do show, em 2 de junho) para que a situação fosse regularizada e este tempo venceu no dia 2 de setembro.

Em nota, Renato Casanova, vocalista do Casaca, afirma que a situação é um desrespeito com os artistas, que saíram da Barra do Jucu, em Vila Velha, para prestar serviços em Regência.

Não temos nada com os problemas entre a Fundação Renova e a Associação de Moradores. Eles devem resolver isso sem envolver os artistas. A gente não recebeu o cachê e não deram qualquer previsão. É um calote mesmo.

O OUTRO LADO

Procurado pela reportagem e A GAZETA, a Renova respondeu em nota oficial que o pagamento seria feito em três parcelas. A primeira já teria sido paga e as outras duas estão em aprovação.

"A Renova realizou uma parceria com a Associação de Moradores de Regência (Amor) para a realização da Festa do Caboclo Bernardo. O termo estabeleceu que o aporte de recursos deverá ser realizado em três parcelas após a validação das prestações de contas entregues pela Associação de Moradores. Atualmente, a Fundação Renova analisa a documentação da primeira prestação de contas encaminhada e, tão logo seja aprovada, efetuará o segundo de três aportes financeiros à Amor, conforme cronograma definido", descreveu a empresa.

A Renova afirma que a seleção do serviço contratado não é de sua responsabilidade. "A Associação de Moradores organizou o evento e é a responsável pela seleção dos fornecedores que serão pagos com o recurso.

Procurado pela reportagem, Fábio Gama afirmou (pelo WhatsApp) que o responsável pela festa é o presidente da Associação de Moradores de Regência, Denir dos Santos. Fábio também adiantou que pretende processar a Banda Casaca por danos morais por ter seu nome envolvido no processo.

Hudson Lyra, por sua vez, alega que a contatação do grupo foi feita diretamente com Fábio, portanto, ele é o responsável pelo pagamento do cachê. O empresário completou dizendo que, caso não receba o pagamento (sem estipular data), pretende abrir uma ação no Ministério Público contra a Renova e a Amor.