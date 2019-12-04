Ex-One Direction, Harry Styles anuncia 2 shows no Brasil em 2020

Harry Styles, ex-integrante do One Direction, anunciou nesta terça (3) dois shows no Brasil em 2020. Ele se apresenta em São Paulo (7/10, no Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (9/10, na Jeunesse Arena).
Os ingressos têm preços que variam de R$ 99 a R$ 668 e ficam disponíveis a partir desta quinta (5), no site da Ingresso Rápido. Nas bilheterias físicas, ficam à venda na sexta (6).
Os eventos fazem parte da turnê mundial Love On Tour, que começa em abril no Reino Unido, passa pela América do Norte e tem datas ainda na América do Sul.
O cantor se prepara para lançar seu álbum "Fine Line" em 13 de dezembro.
Harry é o segundo membro do One Direction que confirma shows no Brasil para o próximo ano. Louis Tomlinson anunciou em novembro duas apresentações: no Rio de Janeiro (9/5, no Vivo Rio) e em São Paulo (10/5, no Espaço das Américas).
Os ingressos têm preços que variam de R$ 95 a R$ 400 e ficam disponíveis a partir de 14 de novembro, no site da Livepass.
Criada em 2010, a boy band inglesa formada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson se separou entre 2015 e 2016 - quando Styles anunciou sua carreira solo. Antes disso, porém, Zayn Malik já havia abandonado o grupo.
Tomlinson deve lançar seu primeiro álbum solo, "Walls", em janeiro de 2020. Entre seus singles, está "We Made It", divulgado em 24 de outubro.
Com a turnê mundial ele ainda passará por países como Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Nova Zelândia, Argentina, Paraguai e Estados Unidos.
- Harry Styles no Brasil
- SÃO PAULO
- Quando: 7 de outubro de 2020
- Onde: Allianz Parque
- Quanto: R$ 164 a R$ 668
- Mais informação: ingressorapido.com.br
- RIO DE JANEIRO
- Quando: 9 de outubro de 2020
- Onde: Jeunesse Arena
- Quanto: R$ 99 a R$ 628
- Mais informação: ingressorapido.com.br