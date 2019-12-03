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Sem 3ª temporada

Cancelamento de 'Ilha de Ferro' deixa elenco da Globo triste

A Globo confirmou que não haverá terceira temporada de 'Ilha de Ferro' na emissora e elenco da série diz que foi pega de surpresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 09:02

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 09:02

O ator Cauã Reymond é o personagem Dante, na série "Ilha de Ferro", na Globo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O término da série "Ilha de Ferro", que não terá uma terceira temporada, pode deixar muitos fãs chateados. A Globo confirmou que não haverá, por enquanto, uma nova leva de episódios. Diretor artístico do seriado, Afonso Poyart afirma que foi a notícia surpreendeu a todos da equipe.
O projeto da terceira temporada, diz o diretor, já estava em produção ativa. "A terceira temporada foi cogitada e até encomenda, porque um pedaço dela foi escrito. Mas a Globo decidiu no meio do processo não dar continuidade. Estávamos finalizando a segunda temporada quando soubemos que não levariam adiante. Os motivos, eu não sei exatamente."
Criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi e lançada primeiramente na Globoplay, plataforma de streaming da Globo, a série traz Cauã Reymond como protagonista Dante. Na primeira temporada, Dante passa por situações dramáticas que se acumulam a cada capítulo. Enquanto se empenha para se tornar gerente da plataforma, ele descobre que sua mulher (Sophie Charlotte) o trai com seu irmão (Klebber Toledo), que entra em coma após a queda de um helicóptero. 
Na segunda temporada, Dante tem de lidar com a chegada de uma nova funcionária à empresa que deverá mexer com seus sentimentos. A psiquiatra Olívia (Mariana Ximenes) entra para ajudar alguns petroleiros, mas será a mente do líder da plataforma que ela vai mais mexer.

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Poyart diz que não sabe exatamente o porquê do encerramento da série, mas ele imagina que seja por conta dos altos valores para a produção de "Ilha de Ferro". "Acho que tem questão relacionada a custos, pois não é barato. É uma série de ação, universo do petróleo é inacessível, tivemos de construir uma plataforma na cidade cenográfica, não é barato. Talvez queiram liberar verba para investir em novas séries."
De acordo com a Globo, "não houve cancelamento, porque nunca foi confirmada uma terceira temporada". Segundo a emissora, o que houve foi uma não renovação para a terceira temporada para investirmos em novos projetos originais. "Mas nada impede que no futuro a série ganhe novos episódios", reforça a Globo. Perguntada sobre, a emissora ainda não havia confirmado valores com relação aos custos do seriado.
Apesar de entender a decisão e de ser grato à Globo, Poyart conta que o fim deixou a equipe triste. "Eu sou feliz com a Globo, conversamos sobre outros projetos, cheguei para fazer só uma temporada do 'Ilha' e acabou virando duas. Mas houve certa comoção dos membros da equipe e elenco, criamos uma família."

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