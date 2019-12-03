Cancelamento de 'Ilha de Ferro' deixa elenco da Globo triste

O ator Cauã Reymond é o personagem Dante, na série "Ilha de Ferro", na Globo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

O término da série " Ilha de Ferro ", que não terá uma terceira temporada, pode deixar muitos fãs chateados. A Globo confirmou que não haverá, por enquanto, uma nova leva de episódios. Diretor artístico do seriado, Afonso Poyart afirma que foi a notícia surpreendeu a todos da equipe.

O projeto da terceira temporada, diz o diretor, já estava em produção ativa. "A terceira temporada foi cogitada e até encomenda, porque um pedaço dela foi escrito. Mas a Globo decidiu no meio do processo não dar continuidade. Estávamos finalizando a segunda temporada quando soubemos que não levariam adiante. Os motivos, eu não sei exatamente."

Criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi e lançada primeiramente na Globoplay, plataforma de streaming da Globo, a série traz Cauã Reymond como protagonista Dante. Na primeira temporada, Dante passa por situações dramáticas que se acumulam a cada capítulo. Enquanto se empenha para se tornar gerente da plataforma, ele descobre que sua mulher ( Sophie Charlotte ) o trai com seu irmão ( Klebber Toledo ), que entra em coma após a queda de um helicóptero.

Na segunda temporada, Dante tem de lidar com a chegada de uma nova funcionária à empresa que deverá mexer com seus sentimentos. A psiquiatra Olívia (Mariana Ximenes) entra para ajudar alguns petroleiros, mas será a mente do líder da plataforma que ela vai mais mexer.

Poyart diz que não sabe exatamente o porquê do encerramento da série, mas ele imagina que seja por conta dos altos valores para a produção de "Ilha de Ferro". "Acho que tem questão relacionada a custos, pois não é barato. É uma série de ação, universo do petróleo é inacessível, tivemos de construir uma plataforma na cidade cenográfica, não é barato. Talvez queiram liberar verba para investir em novas séries."

De acordo com a Globo, "não houve cancelamento, porque nunca foi confirmada uma terceira temporada". Segundo a emissora, o que houve foi uma não renovação para a terceira temporada para investirmos em novos projetos originais. "Mas nada impede que no futuro a série ganhe novos episódios", reforça a Globo. Perguntada sobre, a emissora ainda não havia confirmado valores com relação aos custos do seriado.