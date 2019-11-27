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Música

Medida Provisória que acaba com pagamento ao Ecad por hotéis

Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a classe artística pode perder R$ 110 milhões por ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:50

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:50

Quarto de Hotel Crédito: Pixabay
Foi publicada nesta quarta-feira (27) uma medida provisória que isenta hotéis do pagamento de direitos autorais por músicas executadas em rádios e TVs nos quartos.
A MP de número 907 acaba com "a arrecadação e a distribuição de direitos autorais a execução de obras literárias, artísticas ou científicas no interior das unidades habitacionais dos meios de hospedagem e de cabines de meios de transporte de passageiros marítimo e fluvial".
Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad, com a mudança, a classe artística pode perder recolhimentos que chegam a R$ 110 milhões por ano.
A medida provisória foi assinada Jair Bolsonaro.

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Segundo nota da assessoria de imprensa do Ministério do Turismo, o órgão "entende a importância do Ecad para os nossos artistas e apoia o reconhecimento cada vez maior dos direitos autorais". 
No entanto, considera injusta a cobrança da taxas em quartos de hotéis e cabines de cruzeiros marítimos, pois "trata esses locais como sendo de frequência coletiva e não de uso privado".
"As próprias operadoras de TV por assinatura ou de streaming já pagam taxas para o Ecad", prossegue a nota.

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