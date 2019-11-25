Capixaba cria aplicativo para igrejas arrecadarem dízimo on-line Crédito: Arquivo Pessoal

tecnologia tem sido eficiente em diversos setores e agora está chegando também às igrejas com a promessa de facilitar a vida dos fiéis na hora de contribuir com os dízimos e as ofertas. Foi lançado neste mês, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, um aplicativo "Dizimo Online", em que igrejas e membros podem se cadastrar para receber e pagar doações de forma on-line.

O empreendedor, responsável pela plataforma, Renilson Chagas, contou que a ideia foi criar praticidade e segurança. O objetivo é estreitar essa relação da igreja com o doador e sabemos também que as pessoas não estão mais carregando dinheiro para a igreja. Estão procurando formas práticas de contribuir", afirma.

Ele disse ainda que, atualmente, poucas igrejas no país têm um aplicativo próprio e algumas possuem máquinas que aceitam cartões de crédito ou débito, por isso, pensou em algo que atendesse a todas as denominações.

A gente viu que quase não tem aplicativo voltado para esse tipo de contribuição ou doação, então, pensamos em desenvolver algo que fosse além de Cachoeiro e do Espírito Santo. Ele foi criado a nível de Brasil e, futuramente, vamos disponibilizar também em outros idiomas, explicou Renilson.

Para verificar a viabilidade do projeto, ele contou que foi feito um estudo, onde mostrou que só no Sul do Estado há mais de mil comunidades católicas e mais de 2 mil igrejas ou congregações evangélicas e nenhuma delas tem aplicativo.

Capixaba cria aplicativo para igrejas arrecadarem dízimo on-line Crédito: Arquivo Pessoal

COMO FUNCIONA

Depois de instalar o aplicativo, a pessoa faz o cadastro, localiza a igreja que precisa estar cadastrada e faz a doação, que vai direto para a conta bancária da igreja selecionada. Após a contribuição, o usuário recebe uma mensagem e a igreja também.

O pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou débito e depois poderá ser selecionada a opção do boleto. Como o aplicativo é novo, vamos fazer vários upgrades (atualizações) de acordo com as necessidades, disse Renilson.

A contribuição pode ser em qualquer valor e a pessoa pode fazer uma vez ou agendar no cartão de crédito para ser repetido no dia que definir. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para o sistema Android, aguardando a liberação da Apple, que deve acontecer nos próximos dias, segundo Chagas.

PAGAMENTO INTEGRAL PARA IGREJA

De acordo com Renilson, o aplicativo não fica com nenhum valor referente às contribuições dos fiéis. A gente não recebe porcentagem das doações, o nosso pagamento é feito pelas igrejas que se cadastram no aplicativo. Elas que nos pagam uma mensalidade fixa, de acordo com a quantidade de membros, variando entre R$ 100 e R$ 350", explica.

ADESÃO

Até o momento, várias apresentações foram feitas para lideranças religiosas, mas apenas uma igreja está utilizando a plataforma. A meta dele é que, em seis meses, pelo menos mil igrejas se cadastrem no aplicativo.

Temos vários conversas já avançadas e observamos que temos muitas pessoas se cadastrando, mas ainda não encontram a sua igreja. Na Igreja Católica, por exemplo, o processo é mais burocrático, mas já tivemos algumas reuniões, falou Renilson.

O pastor Hércules Ribeiro aderiu ao projeto. Aderi porque o aplicativo facilita a vida do fiel, principalmente para aqueles que não podem ir às reuniões com frequência, mas que desejam contribuir com os projetos e serviços da igreja. Estou achando ótimo. Prático e fácil, afirmou o pastor.

O líder religioso disse também que o membro não é obrigado a utilizar o serviço, mas preferiu dar essa opção de contribuição para quem tiver interesse. Estamos em fase experimental, mas os que optaram por fazer suas contribuições pelo aplicativo, o fizeram porque acharam mais cômodo. É opcional, pois não altera a forma tradicional de contribuir, somente facilita para quem quer mais discrição e não pode estar sempre nas reuniões", diz.

CONSELHO DE PASTORES DE CACHOEIRO

O pastor Alex Paulo da Cruz, presidente do Conselho de Pastores de Cachoeiro (Conpec) disse que o aplicativo é mais uma ferramenta, mas não pode substituir a participação nas reuniões. "Vale ressaltar que conta bancária, dinheiro plástico e tecnologia são novas ferramentas, e acredito que guardadas suas devidas proporções, podem sim facilitar e servir como instrumentos para abençoar vidas. O aplicativo está se expandindo e atraindo olhares. Acredito que muitas igrejas irão usá-lo, mas vale a pena ressaltar que nenhuma tecnologia substituirá a importância de estar fisicamente presente e atuante na igreja de Cristo Jesus", destacou.

DIOCESE DE CACHOEIRO