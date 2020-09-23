Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Geek

Mangá nacional 'Echoes' é lançado digitalmente no Brasil

Obra com elementos de fantasia criada por Eliana Oda será semanal

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:43
O mangá 'Echoes  Além do Limiar', de Eliana Oda
O mangá 'Echoes  Além do Limiar', de Eliana Oda Crédito: Editora Conrad
O quadrinho "Echoes - Além do Limiar", criado por Eliana Oda em estilo mangá, será lançado digitalmente no Brasil pela editora Conrad.
Echoes terá periodicidade semanal e contará com seis capítulos em sua primeira temporada. O primeiro capítulo, disponível hoje, 23, em lojas digitais, custa R$ 6,90. Os capítulos seguintes serão publicados digitalmente às quartas-feiras.
Eliana Oda estreia no quadrinho autoral com Echoes, depois de passar por estúdios brasileiros de games como ilustradora.

Veja Também

'Anne with an E' terá história contada em versão mangá

Com nova HQ do Super-Choque, DC publicará histórias abordando questões raciais

Casal de HQ que Crivella mandou recolher na Bienal se casa em 'Avengers Empyre'

Echoes se passa em um mundo com elementos de fantasia, como entidades divinas. Na trama, a protagonista Machi faz parte da Ordem de Ikhael, uma instituição que tenta salvar o mundo de um cataclisma iminente.
A história começa em um vilarejo que se vê ameaçado pelo despertar de Yvetra, o deus do rio, e faz sacrifícios humanos para aplacar a ira da entidade. Celine, habitante dessa vila, se revolta contra esse sistema, e conhece Machi, cujo destino já está traçado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados