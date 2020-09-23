Mangá nacional 'Echoes' é lançado digitalmente no Brasil

O mangá 'Echoes  Além do Limiar', de Eliana Oda Crédito: Editora Conrad

O quadrinho "Echoes - Além do Limiar", criado por Eliana Oda em estilo mangá, será lançado digitalmente no Brasil pela editora Conrad.

Echoes terá periodicidade semanal e contará com seis capítulos em sua primeira temporada. O primeiro capítulo, disponível hoje, 23, em lojas digitais, custa R$ 6,90. Os capítulos seguintes serão publicados digitalmente às quartas-feiras.

Eliana Oda estreia no quadrinho autoral com Echoes, depois de passar por estúdios brasileiros de games como ilustradora.

Echoes se passa em um mundo com elementos de fantasia, como entidades divinas. Na trama, a protagonista Machi faz parte da Ordem de Ikhael, uma instituição que tenta salvar o mundo de um cataclisma iminente.