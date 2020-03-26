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Luto

Maestro Martinho Lutero, do coro Luther King, morre aos 66 anos em SP

Músico, que estava internado por complicações pulmonares, teve uma parada cardíaca

Publicado em 26 de Março de 2020 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 13:08
Maestro Martinho Lutero Galati morre em São Paulo
Maestro Martinho Lutero Galati morre em São Paulo Crédito: Divulgação/Luiz Casimiro
O maestro Martinho Lutero Galati morreu, aos 66 anos, nesta quarta-feira (25), devido a uma parada cardíaca, segundo informações da Rede Cultural Luther King, grupo musical do qual era diretor. O artista foi diretor artístico do Coral Paulistano do Theatro Municipal de São Paulo entre os anos de 2013 a 2016.
Há aproximadamente duas semanas, segundo Ivo Herzog, amigo de Lutero, o maestro voltou de uma viagem da Itália e, dias depois, foi internado com complicações pulmonares. O artista fez exame para o novo coronavírus, mas o resultado foi negativo.
Lutero deixa dois filhos e a mulher, Sira Milani.

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