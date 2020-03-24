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Música em luto

Manu Dibango, lenda do jazz, morre após ser diagnosticado com Covid-19

Aos 86 anos, saxofonista camaronês ficou conhecido pelo hit 'Soul Makossa'

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:46
Manu Dibango
Acometido pela doença causada pelo novo coronavírus, Dibango faleceu aos 86 anos Crédito: Reprodução/ Facebook Manu Dibango Officiel
Morreu nesta terça-feira (24), aos 86 anos, o saxofonista Manu Dibango. Ele havia sido infectado com o novo coronavírus.
Expoente do afro-jazz, o camaronês se tornou famoso com o hit "Soul Makossa".
"O mundo da música perde uma de suas lendas", lamentou nas redes sociais o ministro da Cultura francês, Franck Riester. O artista morreu em um hospital da região de Paris.
Emmanuel N'Djoké Dibango nasceu em 1933 na cidade de Douala, em uma família protestante.
A consagração como músico veio em 1972, quando foi convidado a compor o hino do Campeonato Africano das Nações de futebol, a ser realizado em Camarões. No lado B do disco, gravou "Soul Makossa", seu maior sucesso.

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A partir daí, o saxofonista foi convidado para tocar no teatro Apollo, templo da música afro-americana no Harlem, e agregou novas misturas, fazendo turnês internacionais.

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