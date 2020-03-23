Covid-19

Coronavírus: atriz de 'Transformers' confirma morte do pai

Sophia Myles relatou a luta de seu pai contra a doença na web

Publicado em 23 de Março de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

A atriz Sophia Myles Crédito: Reprodução
A atriz britânica Sophia Myles, 40, confirmou na noite deste sábado (21) a morte de seu pai, Peter, 67, em decorrência do novo coronavírus. "Descanse em paz, Peter Myles. Meu pai morreu há apenas algumas horas. Foi o coronavírus que o levou", postou ela em sua conta no Twitter.
Sophia, que fez parte do elenco de filmes como "Tranformers - A Era da Extinção" (2014) e "Anjos da Noite" (2003) vinha mostrando a luta de seu pai contra a doença havia alguns dias. Ela chegou a afirmar, inclusive, que ele tinha Mal de Parkinson, além de outras doenças preexistentes.

Em uma das fotos publicadas em suas redes sociais, a atriz aparecia com roupa de hospital e proteções, como máscara e luvas, ao lado da cama de seu pai. "Apenas um aviso para todos, meu pai agora está em uma ala fechada com um monte de gente que têm o vírus e estão todos morrendo", chegou a fizer ela.

