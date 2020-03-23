Ana Hickmann apresenta sintomas de coronavírus

Ana Hickmann: apresentadora apresenta sintomas de coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann, de 39 anos, usou as redes sociais neste domingo (22) para revelar que está com alguns sintomas do coronavírus, como febre alta, calafrios e dores no corpo.

A apresentadora disse que precisou ir ao trabalho na última semana, mas que, a partir de agora, ficará reclusa em um quarto de hóspedes, dentro de sua casa. "Tô longe do meu marido, do meu filho, da família toda. Faço parte dos casos suspeitos", afirmou.

Após uma conversa com seu médico, Hickmann afirmou que decidiu não ir ao hospital para fazer o teste do coronavírus, uma vez que não está sentido insuficiência respiratória - e os testes estão sendo direcionados apenas para pessoas com este sintoma.

"Não tem teste para todo mundo", afirmou ela, que está usando máscaras e álcool em gel em casa. "Eu não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital, de uma atenção especial".

Segundo ela, a sensação é de impotência e fraqueza. Ainda assim, ela reforça a importância de fazer a quarentena e não sair de casa para evitar o avanço da pandemia.

CAMPANHA

No Brasil, diversos artistas têm se manifestado diante da pandemia de coronavírus. De quarentena, a apresentadora Eliana, 46, foi às redes sociais no fim deste domingo (22) para pedir que as pessoas fiquem em casa até o próximo domingo, a fim de evitar o avanço do novo coronavírus no Brasil.

"Parece que o Brasil infelizmente não acordou. Parece que o nosso povo maravilhoso, cheio de garra para batalhar e vencer as adversidades e obstáculos, está dormindo. Minha gente, o toque de recolher é hoje", diz ela em vídeo publicado em seu Instagram. "Deixe só as pessoas que precisam trabalhar, que não tem como (deixar de trabalhar), circularem".

Ela continua pedindo que quem puder permanecer em casa, fique. Do contrário, ela diz, muitas pessoas que amamos morrerão.

Juliana Paes também publicou um vídeo com seu marido e filhos, pedindo que as pessoas "fiquem em casa, para que todos possam sair em breve". "Quanto mais rápido agirmos, mais rápido acabará. Mantendo distância, salvamos vida", dizem eles, com cartazes.

A atriz Regina Casé também publicou um vídeo em seu perfil no Twitter sobre a importância das pessoas ficarem em casa. "Nem todo mundo é MÃE e AVÓ como eu e Dona Lurdes. Mas filho todo mundo é. Então pense no seu pai, na sua mãe e nos pais e mães de todos. E, principalmente, pense no seu avô, na sua avó e nos avós de todos. Seja responsável", disse.

Nem todo mundo é MÃE e AVÓ como eu e Dona Lurdes. Mas filho todo mundo é. Então pense no seu pai, na sua mãe e nos pais e mães de todos. E, principalmente, pense no seu avô, na sua avó e nos avós de todos.

Seja responsável.

Fique em casa! pic.twitter.com/A2sjkYHtuM — Regina Case (@ReginaCase) March 17, 2020

Também em isolamento voluntário, o ator Lázaro Ramos disse que trata-se de um período difícil suscetível a fake news, o que exige atenção e cuidados das pessoas. Sei que muitas pessoas não têm a possibilidade de largar seus trabalhos. Então é importante fazer um alerta de prudência tanto aos empregadores quanto aos empregados que continuarão trabalhando", disse.