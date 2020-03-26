Atriz que fez 'Barriga de Aluguel' morre após longa luta contra câncer

A atriz Marianne Ebert, 51, que fez novelas como "Barriga de Alguel" (1990) e "Sonho Meu" (1993), morreu nesta terça-feira (24) após uma longa luta contra o câncer. Ela estava em tratamento desde 2014, quando descobriu a doença.
Marianne, que também era bailarina, coreógrafa e compositora, interpretou Drica em "Barriga de Aluguel", e Irene em "Sonho Meu". Seu último trabalho na TV brasileira foi em um episódio do programa Você Decide.
A atriz morava nos Estados Unidos quando descobriu a doença, mas estava no Brasil nos últimos anos devido à saúde debilitada. Em uma página de vaquinha online, ela conta que convivia com dores fortes e problema de mobilidade.
Na página de arrecadação, Marianne conta que seus problemas de saúde começaram com um câncer de mama, que demorou a ser diagnosticado e provocou metástase. Em 2016, ela chegou a passar por uma cirurgia.
No ano passado, amigos da atriz fizeram uma página no Instagram para ajudá-la, onde foram postados depoimentos de vários famosos, como o cantor Carlinhos Brown, 57, e a atriz Glória Pires, 56.