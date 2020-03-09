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Morre Max von Sydow, ator de 'O Sétimo Selo' e 'O Exorcista'

Para o ex-presidente do Festival de Cinema de Cannes, Gilles Jacob, o artista era um dos melhores do mundo

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:24
Max von Sydow em "Game Of Thrones" Crédito: Divulgação
Morreu na França, neste domingo (8), o ator franco-sueco Max von Sydow, 90, conhecido principalmente por papéis em filmes do diretor Ingmar Bergman.
A morte de Syodw foi comunicada nesta segunda-feira (9) por sua esposa, Catherine Brelet, em mensagem divulgada por sua agente. "É com o coração partido e com infinita tristeza que anunciamos a partida de Max von Sydow em 8 de março de 2020", diz o comunicado.
Foi a parceria com o sueco Ingmar Bergman que alçou Sydow à fama. Entre os filmes mais importantes da dupla estão "O Sétimo Selo" (1957), em que o personagem interpretado pelo ator joga uma partida de xadrez contra a Morte, além de "Morangos Silvestres" (1957), "Através de Um Espelho" (1961) e "A Hora do Amor" (1971).

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Sydow também fez carreira em Hollywood -participou do conhecido e bem-sucedido filme de terror "O Exorcista" (1973), de William Friedkin. O ator ainda pôde trabalhar com importante diretores norte-americanos, como David Lynch ("Duna", 1984), Woody Allen ("Hannah e suas irmãs", 1986), Steven Spielberg ("Minority Report - A Nova Lei", 2002) e Martin Scorsese ("Ilha do Medo", 2009).
Max von Sydow em "O Exorcista" Crédito: Divulgação
O último filme de grande repercussão em que apareceu foi "Star Wars: O Despertar da Força", dirigido por J. J. Abrams e lançado em 2015. Além disso, em outro papel de ressonância popular, interpretou o Corvo de Três Olhos em alguns episódios da série televisiva "Game of Thrones".
O franco-sueco foi indicado duas vezes ao Oscar -por seus papeis em "Pelle, o Conquistador" (1987) e "Tão Forte e Tão Perto" (2011), neste como ator coadjuvante-, mas nunca levou o prêmio.

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