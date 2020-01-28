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Morre Flavio Goldemberg, diretor do 'The Voice Kids', aos 58 anos

Além do programa de competição infantil, ele estava à frente de 'Popstar'

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:11
Morre Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids, aos 58 anos Crédito: Isabella Pinheiro/ Globo
O diretor geral do The Voice Kids, Flavio Goldemberg, morreu na madrugada desta terça-feira, dia 28 de janeiro, aos 58 anos, em decorrência de um enfarte. Ainda não há informações sobre o velório.
Além da competição infantil, ele estava à frente de Popstar, cuja terceira temporada terminou em 2019. A gravação da próxima fase de batalhas do The Voice Kids foi adiada.

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Flavio iniciou sua carreira na emissora em 1981, onde atuou como produtor por 17 anos. Conduziu produções como Armação Ilimitada, produziu os especiais musicais Amigos e shows de Paul McCartney, Eric Clapton, Julio Iglesias, Rock in Rio e Leandro & Leonardo.
Em janeiro de 2010, ele retornou à Globo, e fez parte de programasd como Big Brother Brasil, Hipertensão, Malhação (2010), o quadro Vídeo Game do Vídeo Show, The Voice Brasil, Superstar, Popstar e The Voice Kids. "Hoje perdemos um parceiro, um amigo de vida. O Flavio fazia tudo com o coração e paixão. Amava a profissão e levava a vida sorrindo. Essa felicidade transbordava para além da tela da TV. A gente sorria e se emocionava. Ele vai fazer muita falta e deixar uma legião de amigos. Vai em paz Flavio, agora tire um tempo para surfar nas ondas do paraíso", lamentou em nota o diretor JB Oliveira, o Boninho.

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