Morre Flavio Goldemberg, diretor do 'The Voice Kids', aos 58 anos

O diretor geral do The Voice Kids, Flavio Goldemberg, morreu na madrugada desta terça-feira, dia 28 de janeiro, aos 58 anos, em decorrência de um enfarte. Ainda não há informações sobre o velório.
Além da competição infantil, ele estava à frente de Popstar, cuja terceira temporada terminou em 2019. A gravação da próxima fase de batalhas do The Voice Kids foi adiada.
Flavio iniciou sua carreira na emissora em 1981, onde atuou como produtor por 17 anos. Conduziu produções como Armação Ilimitada, produziu os especiais musicais Amigos e shows de Paul McCartney, Eric Clapton, Julio Iglesias, Rock in Rio e Leandro & Leonardo.
Em janeiro de 2010, ele retornou à Globo, e fez parte de programasd como Big Brother Brasil, Hipertensão, Malhação (2010), o quadro Vídeo Game do Vídeo Show, The Voice Brasil, Superstar, Popstar e The Voice Kids. "Hoje perdemos um parceiro, um amigo de vida. O Flavio fazia tudo com o coração e paixão. Amava a profissão e levava a vida sorrindo. Essa felicidade transbordava para além da tela da TV. A gente sorria e se emocionava. Ele vai fazer muita falta e deixar uma legião de amigos. Vai em paz Flavio, agora tire um tempo para surfar nas ondas do paraíso", lamentou em nota o diretor JB Oliveira, o Boninho.