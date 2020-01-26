Morre, aos 69 anos, o cantor e compositor mineiro Tunai

Tunai, irmão de João Bosco, morreu neste domingo (26) aos 69 anos Crédito: Divulgação

Morreu na madrugada deste domingo (26) o cantor e compositor José Antonio de Freitas Mucci, mais conhecido como Tunai, irmão do também cantor e compositor João Bosco.

Segundo informações de uma das filhas do músico, Daniela, ele sofreu uma parada cardíaca de madrugada, em sua casa, no Rio de Janeiro."O atestado de óbito está registrado às 6h da manhã. A gente ainda está atordoada com o que aconteceu. Muito difícil falar", declarou ela, em entrevista ao Estado de Minas. Ainda não há informações sobre velório e enterro.