Morre, aos 69 anos, o cantor e compositor mineiro Tunai

Morreu na madrugada deste domingo (26) o cantor e compositor José Antonio de Freitas Mucci, mais conhecido como Tunai, irmão do também cantor e compositor João Bosco.
Segundo informações de uma das filhas do músico, Daniela, ele sofreu uma parada cardíaca de madrugada, em sua casa, no Rio de Janeiro."O atestado de óbito está registrado às 6h da manhã. A gente ainda está atordoada com o que aconteceu. Muito difícil falar", declarou ela, em entrevista ao Estado de Minas. Ainda não há informações sobre velório e enterro.
Nascido em Ponte Nova, na Zona da Mata, Tunai deixa também o filho André. Ele iniciou o seu curso de Engenharia Civil na cidade de Ouro Preto, onde também estudou João Bosco. Depois de se transferir para Belo Horizonte, onde concluiu seu curso, trabalhou durante um tempo como engenheiro, mas acabou correndo atrás do grande sonho e vocação: a música.