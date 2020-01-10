Morre Neil Peart, baterista do Rush, aos 67 anos

Segundo a CBC News e a revista "Rolling Stone", Neil Peart, baterista e letrista da banda de rock progressivo Rush morreu no último dia 7, em Santa Mônica, Califórnia, após anos de batalha contra um câncer no cérebro.
Considerado por muitos um dos maiores bateristas da História, o músico estava afastado das baquetas e dos palcos desde 2015, quando o Rush chegou ao gim. Já às voltas com o câncer, Neil decidiu passar mais tempo ao lado da família.
Neil se juntou ao cantor e baixista Geddy Lee e ao guitarrista Alex Lifeson no Rush em 1974. Suas letras inspiradas em ficção científica, magia e filosofia ajudaram a tornar o trio uma das principais bandas da era clássica do rock, sempre com sentimentos individualistas e libertários que criaram canções inesquecíveis como "Tom Sawyer" e "Freewill".
A vida do baterista foi marcada por tragédias. Em 1997 ele perdeu a filha única, Selena, em um acidente de carro. Pouco menos de um ano depois, em junho de 1998, a esposa de Neil faleceu em decorrência de um câncer. O músico se afastou das baquetas por um tempo. Ele avisou aos companheiros de banda que deveriam considerá-lo aposentado e embarcou numa viagem de motocicleta solitária pelos Estados Unidos. Ele se casou novamente em 2000, e retornou ao Rush em 2001. Neil teve uma filha, Olivia Louise, em 2009, com a segunda esposa.