Morre Neil Peart, baterista do Rush, aos 67 anos

Crédito: Paul Warner/Divulgação

Segundo a CBC News e a revista "Rolling Stone", Neil Peart, baterista e letrista da banda de rock progressivo Rush morreu no último dia 7, em Santa Mônica, Califórnia, após anos de batalha contra um câncer no cérebro.

Considerado por muitos um dos maiores bateristas da História, o músico estava afastado das baquetas e dos palcos desde 2015, quando o Rush chegou ao gim. Já às voltas com o câncer, Neil decidiu passar mais tempo ao lado da família.

Neil se juntou ao cantor e baixista Geddy Lee e ao guitarrista Alex Lifeson no Rush em 1974. Suas letras inspiradas em ficção científica, magia e filosofia ajudaram a tornar o trio uma das principais bandas da era clássica do rock, sempre com sentimentos individualistas e libertários que criaram canções inesquecíveis como "Tom Sawyer" e "Freewill".