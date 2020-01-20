Cantor David Olney passa mal durante show e morre aos 71 anos

O músico David Olney, 71, morreu após passar mal durante um show neste sábado (18) na Flórida, nos Estados Unidos. O cantor de folk estava se apresentando em um festival de compositores quando sofreu uma parada cardíaca.
A informação foi dada pela cantora Amy Rigby, que se apresentava ao lado dele. Segundo ela, Olney decidiu parar o show quando estava no meio da sua terceira música. O cantor pediu desculpas para o público e se retirou.
"[O cantor] Scott Miller teve a presença de espírito de dizer que precisávamos revivê-lo. Médicos na plateia e no pessoal da 30A estavam trabalhando tão duro para reanimá-lo", afirmou a artista.
A morte de David Olney foi confirmada pela banda em uma rede social, de acordo com a CNN.
Nascido em Providence, capital de Rhode Island (EUA), em 1973 Olney se mudou para Nashville para tentar vender suas músicas à gravadoras de folk e country. Ele formou a banda The X-Rays, que gravou dois álbuns da Rounder Records, apareceu no Austin City Limits.
Em carreira solo, lançou mais de 20 álbuns ao longo de quatro décadas e colaborou com artistas como John Hadley, Steve Young, Del McCoury e Laurie Lewis, entre outros.