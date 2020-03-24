Morre, aos 92 anos, Albert Uderzo, um dos criadores de Asterix e Obelix

O francês Albert Uderzo, um dos criadores de Asterix e Obelix, morreu aos 92 anos de problemas cardíacos Crédito: Reprodução/Twitter

Um magistral desenhista de quadrinhos que criava personagens graciosos com rigor histórico, o francês Albert Uderzo, tinha 92 anos quando morreu em sua casa nesta terça-feira (24). Segundo a família, a morte foi causada por problemas cardíacos, sem relação com a pandemia de Covid-19.

Deve ter sido terrível para ele ver uma ameaça se espalhando pelo mundo todo, já que o artista passou mais de seis décadas viajando por inúmeras regiões da Terra. Na verdade, quem viajava mesmo era Asterix e Obelix, a genial dupla de personagens criada por uma dupla de quadrinistas geniais, Uberzo e René Goscinny.

Com mais de 350 milhões de livros vendidos, "Asterix, o Gaulês" é o maior sucesso mundial em HQ não produzida nos Estados Unidos. Só fica atrás dos patos, camundongos e cachorros de Walt Disney e dos super-heróis de Marvel e DC Comics.

Amis dAstérix, chers lecteurs de bandes dessinées, cest avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition dAlbert Uderzo cette nuit.



Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/xfIDg6UQQS — Astérix (@asterixofficiel) March 24, 2020

Uderzo criava a arte visual para os roteiros de Goscinny. Os dois passaram a década de 1950 trabalhando juntos ou separados em várias publicações, inclusive quando Asterix apareceu nas páginas da revista Pilote, em outubro de 1959.

Levou dois anos para que fosse lançado o primeiro álbum exclusivo, "Asterix, o Gaulês". O sucesso dos gibis que misturam aventura e humor ultrapassou as fronteiras da França rapidamente.

Os parceiros trabalharam na ideia durante anos. Seus personagens habitam a última aldeia da Gália que ainda não se rendeu à ocupação da França pelos exércitos romanos de Júlio César. Esses camponeses irredutíveis recorrem a uma poção mágica que os deixa superfortes, derrotando facilmente qualquer investida romana.

Goscinny criou a maior parte dos personagens, entre ele os protagonistas Asterix, o mais esperto e corajoso entre os gauleses, e Obelix, um gordão imenso e fortíssimo, que nem precisa da poção. Motivo: ele caiu dentro de um caldeirão da mistura quando era bebê.

Uderzo faz parte do seleto grupo de artistas de quadrinhos que criou um visual único e plenamente reconhecível para um grupo de personagens. As roupas, cabelos, barbas e bigodes dos gauleses são uma marca registrada. Num imaginário hall da fama de HQ, teriam lugar entre os garotos cabeçudos de Mauricio de Sousa e o icônico uniforme do Homem-Aranha criado por Steve Ditko.

Mas a colaboração de Uderzo com os roteiros nunca pode ser desprezada. Ele convenceu Goscinny a trabalhar histórias que levassem Asterix e Obelix muito longe de sua aldeia. Acompanhar os 38 álbuns da série é percorrer uma boa parte do mapa-mundi.

La fille de Vercingétorix sortira partout en Gaule le 24 octobre ! #LaFilleDeVercingetorix pic.twitter.com/9twrTnwWZ6 — Astérix (@asterixofficiel) October 14, 2019

A ideia obrigou Uderzo a uma pesquisa constante sobre o visual de várias partes da Europa, da Ásia e do norte da África, levando em conta que todas as aventuras se passavam no ano 50 a.C. Cada história tinha a mesma introdução: "Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália foi ocupada pelos romanos... Toda? Não! Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor".

Um ano antes de começar a publicar Asterix, Goscinny e Uderzo já tinham conquistado muitos fãs com Humpa-Pá, um pele-vermelha em aventuras durante a presença francesa na América do século 18. Outro trabalho que também exigiu do desenhista uma pesquisa apurada.

Humpa-Pá foi abandonado em 1967, porque o sucesso de Asterix levou a dupla a uma dedicação total ao título. Pelos dez anos seguintes, os personagens alcançaram uma popularidade mundial. Os livros de Asterix foram traduzidos em 111 idiomas.

Em 1977, depois da publicação de 23 álbuns da série, Goscinny morreu, aos 51 anos, de infarto. Abalado, Uderzo levou dois anos para ilustrar o último roteiro do parceiro, "Asterix Entre os Belgas", publicado em 1979. No ano seguinte, ele assumiu também os roteiros e voltou a trabalhar em novas histórias.

Até 2009, Uderzo produziu sozinho dez edições, que ele sempre creditava também a Goscinny, admitindo usar muitas ideias sugeridas pelo amigo em tantos anos de convivência. Alguns fãs radicais gostam de colocar a fase escrita por Goscinny como muito superior aos esforços individuais de Uderzo, mas nesse período de trabalho solitário há pelo menos dois álbuns clássicos, "O Filho de Asterix" (1983) e "As 1001 Horas de Asterix" (1987).

Em 2011, Uderzo decidiu passar o bastão para novos artistas, ficando apenas na supervisão do trabalho. Jean-Yves Ferri (texto) e Didier Conrad (desenhos) já produziram quatro álbuns, o último lançado no ano passado, "A Filha de Vercingétorix".