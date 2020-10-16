Lorena Simpson lança single feito na quarentena sobre autoconhecimento

Lorena Simpson, reconhecida por seus grandes sucessos do pop eletrônico, se prepara para lançar nesta sexta-feira (16) o single Eazy. A faixa, que é mais uma parceria da cantora com o Molla DJ, faz um convite à autorreflexão e vem acompanhada de clipe. A produção intimista foi gravada durante o período de quarentena na casa da Lorena.
Eazy' é uma autorreflexão, com um ritmo que faz carinho nos ouvidos e desacelera a mente. Em tempos difíceis como estamos vivendo, dedique alguns minutos ao seu próprio mundo. Não é sobre o caos de fora, mas sobre a paz de dentro. Não é sobre o todo, mas sobre aquele momento, só seu. Play na música, pause por você. Fácil assim. Eazy, explica.
O projeto é mais uma investida da cantora nas composições em português. Desde 2018, ela vem incluindo em seu repertório faixas no idioma.
Em seus 11 anos de carreira cantando em inglês, Lorena lançou diversas músicas que se tornariam hits, como a inesquecível Brand New Day, em parceria com Dj Filipe Guerra, em 2009, até hoje aclamada pelo público. Outros sucessos foram This Moment, gravada em 2011 após um convite do produtor israelense Yinon Yahel; Hey Hey, uma parceria com o DJ Breno Barreto, tendo sido, inclusive, uma das músicas mais tocadas no verão europeu em 2016; e Shake It Out, produzida pelo DJ Tommy Love, em 2017, com participação da cantora Alinne.