Lorena Simpson lança single feito na quarentena sobre autoconhecimento

A artista Lorena Simpson Crédito: Alternativa Foto & Video/Reprodução/Instagram @lorenasimpsonoficial

Lorena Simpson, reconhecida por seus grandes sucessos do pop eletrônico, se prepara para lançar nesta sexta-feira (16) o single Eazy. A faixa, que é mais uma parceria da cantora com o Molla DJ, faz um convite à autorreflexão e vem acompanhada de clipe. A produção intimista foi gravada durante o período de quarentena na casa da Lorena.

Eazy' é uma autorreflexão, com um ritmo que faz carinho nos ouvidos e desacelera a mente. Em tempos difíceis como estamos vivendo, dedique alguns minutos ao seu próprio mundo. Não é sobre o caos de fora, mas sobre a paz de dentro. Não é sobre o todo, mas sobre aquele momento, só seu. Play na música, pause por você. Fácil assim. Eazy, explica.

O projeto é mais uma investida da cantora nas composições em português. Desde 2018, ela vem incluindo em seu repertório faixas no idioma.