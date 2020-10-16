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"Eazy"

Lorena Simpson lança single feito na quarentena sobre autoconhecimento

Lorena Simpson é uma das maiores e mais premiadas cantoras brasileiras do cenário da música eletrônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 08:36

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:36

A artista Lorena Simpson
A artista Lorena Simpson Crédito: Alternativa Foto & Video/Reprodução/Instagram @lorenasimpsonoficial
Lorena Simpson, reconhecida por seus grandes sucessos do pop eletrônico, se prepara para lançar nesta sexta-feira (16) o single Eazy. A faixa, que é mais uma parceria da cantora com o Molla DJ, faz um convite à autorreflexão e vem acompanhada de clipe. A produção intimista foi gravada durante o período de quarentena na casa da Lorena.
Eazy' é uma autorreflexão, com um ritmo que faz carinho nos ouvidos e desacelera a mente. Em tempos difíceis como estamos vivendo, dedique alguns minutos ao seu próprio mundo. Não é sobre o caos de fora, mas sobre a paz de dentro. Não é sobre o todo, mas sobre aquele momento, só seu. Play na música, pause por você. Fácil assim. Eazy, explica.
O projeto é mais uma investida da cantora nas composições em português. Desde 2018, ela vem incluindo em seu repertório faixas no idioma.

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Em seus 11 anos de carreira cantando em inglês, Lorena lançou diversas músicas que se tornariam hits, como a inesquecível Brand New Day, em parceria com Dj Filipe Guerra, em 2009, até hoje aclamada pelo público. Outros sucessos foram This Moment, gravada em 2011 após um convite do produtor israelense Yinon Yahel; Hey Hey, uma parceria com o DJ Breno Barreto, tendo sido, inclusive, uma das músicas mais tocadas no verão europeu em 2016; e Shake It Out, produzida pelo DJ Tommy Love, em 2017, com participação da cantora Alinne.

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